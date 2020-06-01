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01.06.2020 09:00
Рубрика: Культура

Национальная премия детского патриотического творчества назвала победителей

Текст: Наталья Лебедева
По традиции 1 июня, в День защиты детей, Национальная премия детского патриотического творчества объявляет победителей. В этом году в привычном формате торжественная церемония не состоится, вместо нее вечером все желающие смогут присоединиться к трансляции. А прямо сейчас имена лауреатов можно узнать из небольшого видео, созданного специально для читателей "Российской газеты".

Более 10 тысяч детей из 80 регионов России боролись в этом году за победу в 12 номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, художественное слово, оригинальный жанр, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, мода, театральное искусство, мультимедийная журналистика, спорт, современные технологии в творчестве и дошкольное творчество.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Как отметил автор идеи и генеральный продюсер Национальной премии детского патриотического творчества Михаил Соколов, главное - не победа, а возможность развиваться и учиться новому. "Мы не только оцениваем творчество ребят, но и помогаем им развиваться, даем стимул вместе с творчеством узнавать историю нашей страны, познавать ее богатую культуру, видеть ее красоту, с гордостью и честью представлять родной край", - объясняет он.

Юные участники всероссийского художественного конкурса "Арт-батл городов" рисовали пейзажи родного края и рассказывали его историю. А начинающие модельеры придумывали лучшее выпускное платье. По эскизам 10 финалистов детьми всероссийского fashion-движения "Детские мечты" под руководством дизайнеров Алины Луничкиной и Елены Соломкиной будет создана коллекция выпускных платьев.

В рамках номинации "Спорт" организаторы премии выпустили мультимедийный каталог "Спорт-детям, в который вошли спортивные школы, фитнес-центры, спортивные клубы, школы олимпийского резерва, работающие с детьми, из более 80 субъектов РФ.

Фото: iStock
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У творческих детей должно быть творческие родители, решили организаторы премии и объявили семейный конкурс-игру по моделизму "Собери звезду". 150 семей-участников на последнем этапе собирали легендарный танк Т-34.

Одним из самых интересных для ребят стал конкурс синопсисов к мультфильму на космическую тематику "Мульт-команда". Мультфильм, созданный детьми, был презентован 12 апреля - в День Космонавтики.

Кстати

Победители Национальной премии детского патриотического творчества-2020 получат дипломы и ценные призы от партнеров конкурса. Трансляцию торжественной церемонии награждения можно будет посмотреть 1 июня в 18:00 на официальной страничке Премии "ВКонтакте".

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