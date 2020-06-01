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Рубрика: Власть

Назначен новый начальник Следственного департамента МВД РФ

Текст: Александр Степанов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Генерал-майор Сергей Лебедев назначен новым начальником Следственного департамента МВД РФ. Указ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Следственного департамента министерства внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

В указе также отмечается, что генерал-майору полиции Лебедеву присваивается специальное звание генерал-майора юстиции. Указ вступил в силу со дня подписания - 1 июня.

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