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01.06.2020 14:29
Рубрика: В мире

Нетаньяху обратился в полицию из-за угроз

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился в полицию в связи с поступившими угрозами в его адрес. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Несколько дней назад я направил в полицию жалобу в отношении полученной серии угроз убить меня и мою семью. Сегодня, к сожалению, мне пришлось направить еще одну жалобу в полицию на человека, который уже детально описывает то, как он собирается расправиться со мной и моей семьей", - написал Нетаньяху.

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По его мнению, эта ситуация сложилась из-за того, что ряд средств массовой информации, поддерживающих его политических противников, пытается сместить его с поста главы правительства. "Когда уже левые СМИ, которые ни на секунду не прекращают попыток отстранить меня от власти, наконец-то начнут защищать меня и осудят неуправляемое и непрекращающееся подстрекательство в мой адрес и адрес моей семьи?" - задался Нетаньяху вопросом в еще одном посте.

Стоит отметить, что Нетаньяху уже не в первый раз обращается в полицию в связи с поступающими угрозами.

Прошло первое заседание суда по делам Нетаньяху

В настоящее время в отношении действующего премьер-министр Израиля ведется судебный процесс. Главе правительства вменяются в вину коррупция и злоупотребление общественным доверием. На первом заседании, прошедшем 24 мая, премьер-министр был вынужден присутствовать лично, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и подтвердить, что он понял выдвинутые против него обвинения. Снова его вызовут в суд, только когда начнется предоставление доказательств, но, как ожидается, это произойдет не раньше чем через полгода.

Примечательно, что эти обвинения не помешали Нетаньяху сформировать правительство, возможность создания которого появилась после того, как партии "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" заключили коалиционное соглашение.

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