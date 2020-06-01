Нурмагомедов и Макгрегор могут снова встретиться в октагоне

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор и действующий обладатель пояса в легком весе Хабиб Нурмагомедов могут снова сойтись в титульном поединке.

Макгрегор получит право выйти в октагон против победителя боя между Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, который запланирован на сентябрь 2020 года.

- Предвкушаю бой Гэтжи и Хабиба, - сказал Уайт в одном из шоу на ESPN. - Хочу увидеть, чем он закончится. После этого буду в предвкушении боя Конора с победителем.

Напомним, что Хабиб с Конором встречались в октябре 2018 года. Тогда россиянин победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде, а потом между бойцами и их командами произошла потасовка уже за пределами октагона. Все закончилось штрафами и дисквалификациями.

Но громкие имена и зрелищные бои - это то, что сейчас нужно главе UFC, который рассказал о серьезных финансовых потерях организации в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

- Проблема заключается в отсутствии доходов с продажи билетов, - цитирует Уайта BJ Penn. - Мы потеряем в этом году больше ста миллионов долларов.