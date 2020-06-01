Нурмагомедов уступил Емельяненко в рейтинге сильнейших бойцов ММА

Федор Емельяненко стал лучшим российский бойцом ММА, согласно опубликованному рейтингу телеканала CBS Sports.

Рейтинг лучших бойцов смешанного стиля возглавил американец Джон Джонс, заявивший о намерении отказаться от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе из-за несогласия с гонорарами за бои.

На второй позиции оказался бразильский спортсмен Андерсон Сильва, также в тройку призеров попал и канадец Жорж Сен-Пьер.

Следом идет знаменитый российский боец Федор Емельяненко, который опередил не только американца Деметриуса Джонсона, но и обладателя пояса UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В десятке оказался бразилец Жозе Алдо, который вскоре поспорит с россиянином Петром Яном за титул UFC в легчайшем весе. Восьмым стал Дэниел Кормье, а ирландец Конор Макгрегор, который ранее заявил о том, что именно он является величайшим бойцом в истории, оказался лишь девятым. Замкнул десятку Мэтт Хьюз.