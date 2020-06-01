Около 300 издательств получат субсидии на издание книг

В рамках государственной программы "Развитие культуры" 292 издательства, в том числе более 40 региональных, пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции и от ее последствий, получат субсидии на сумму более 116 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на выпуск 641 наименования социально значимых книг.

Книжная индустрия оказалась среди отраслей экономики, несущих серьезные убытки из-за пандемии: сказалось прекращение работы книжных магазинов и падение продаж книжной розницы. Несмотря на то, что многие издательства обратились к продажам в интернете, финансовые трудности, с которыми им пришлось столкнуться, трудно компенсировать доходами от реализации продукции на онлайн-платформах.

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что убытки издателей за март и апрель составили почти 1 миллиард рублей, а потери книжных магазинов - 3,2 миллиарда рублей.

"Трудности, которые испытывают сейчас издательства, по масштабам превосходят любые проблемы за все время их существования. Оказываемая сегодня поддержка отечественной книжной индустрии с нашей стороны скромная, но мы надеемся, что она внесет свой вклад в поддержку отрасли", - подчеркнул глава Роспечати Михаил Сеславинский и добавил, что в сложившихся обстоятельствах особенно тревожно за судьбу небольших региональных издательств.

Справка "РГ"

В Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный Правительством России, были включены средства массовой информации и производство печатной продукции, а именно: издание книг, газет, журналов и периодических изданий, деятельность информагентств, сетевых изданий, а также теле- и радиовещание.

Роспечать совместно с Минкомсвязью России начали работу, направленную на облегчение последствий кризиса для предприятий книжной индустрии. Книготорговые предприятия среднего и малого бизнеса получили право использовать льготы и налоговые послабления, предусмотренные для отраслей, включенных в перечень.