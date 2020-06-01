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01.06.2020 08:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Онколог рассказал, опасно ли появление на теле красных родинок

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главный онколог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Каприн, отвечая на самые распространенные вопросы от пациентов в Instagram, рассказал, стоит ли насторожиться при образовании красных родинок, и надо ли опасаться появления папиллом.

По словам онколога, в большинстве случаев красные родинки являются гемангиомами. Это доброкачественные сосудистые образования. То есть, гемангиомы сами по себе не опасны, и при желании - если они возникли на лице или в другом видном месте - их можно удалить.

Фото: iStock
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Обратиться к онкологу необходимо в том случае, если вы заметили увеличение границ родинки, изменение ее цвета. Также следует как можно быстрее записаться на консультацию, если образование чешется, кровоточит, имеет признаки воспаления.

Что касается появления папиллом на коже (это, кстати, частое явление при беременности), то процесс свидетельствует об инфицированности кожи папилломавирусом. Папилломы не несут угрозы, если не было их травматизации, воспаления и обсеменения вирусом других участков кожи. Осмотр у врача необходим, если есть быстрый рост, изменение окраски, появление кровоточивости, корочек, язвочек и прочих изменений в области папиллом.

Также врач предупредил, что появление родинок в местах солнечного ожога требует осмотра у онколога.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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