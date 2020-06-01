Как закончился учебный год - один из самых необычных в истории? Что ждет школьников в сентябре? Как они проведут время летом? На эти вопросы ребята могли получить ответы в эфире онлайн-фестиваля "Большая перемена", приуроченного к Дню защиты детей.

- У нас был по-настоящему удивительный учебный год, когда последние несколько месяцев вся учеба шла из дома, и многие родители на себе почувствовали, как непрост труд педагога и учителя, - рассказал в своем приветствии первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. - Давайте скажем "Спасибо!" учителям, которые справились с этим вызовом, не прекращали учебные занятия из своего дома, осваивали новые для себя технологии.

Также он обратился к школьникам: "Режим обучения онлайн каждого из вас сделал более ответственным, а значит, чуть более взрослым. Вам самим пришлось управлять обучением, своим графиком, бороться с искушением заняться личными делами. Но это и делает человека взрослым - возможность выбора. Потому что все в жизни зависит от вас самих".

Сергей Кириенко сообщил, что в конкурсе "Большая перемена" участвуют уже более 600 тысяч школьников, и каждый день поступают новые заявки. "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Участие могут принять ученики 8-10-х классов. Регистрация открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня.

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил уверенность, что 1 сентября все ребята придут в школу, увидят своих учителей и одноклассников - и это будет для всех большим праздником.

- В начале года мы проведем анализ того, как школьники учились в сложный период, и окажем всю необходимую поддержку, чтобы эта ситуация никак не отразилась на знаниях ребят, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Надеюсь, все восстановится, мы все для этого делаем. Планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате.

По словам министра, планируется начать детский летний отдых с 1 июля, если позволит эпидемиологическая ситуация. В этом случае будут открыты лагеря и другие учреждения детского отдыха.