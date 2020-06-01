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01.06.2020 04:01
Рубрика: Общество

Опрос: Российские школьники хотят стать врачами, режиссерами и учителями

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские школьники мечтают стать врачами, режиссерами и учителями. Такой вывод сделали специалисты Фонда развития культуры и кинематографии "Страна". В проекте приняли участие 1 654 школы и более 28 тысяч учеников в 70 регионах страны. Опрос проводили в 7-11 классах.

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"На первое место своих профессиональных предпочтений подростки поставили труд врача (12%), на второе - творческие специальности (9%), на третье - работу учителя (7%). Четвертое место разделили между собой юриспруденция и профессия программиста", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В числе привлекательных для себя сфер молодежь назвала также специальности механика и сварщика, службу в МЧС, работу с сферах бьюити-услуг, финансов, архитектуры, в журналистике и науке. 26% опрошенных пока не решили кем хотят стать в будущем. При этом большинство российских школьников уже сейчас ясно представляют свои жизненные приоритеты: семья, здоровье, возможность получать удовольствие. На последнем месте в списке ценностей подростков оказалось общественное признание.

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