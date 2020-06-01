Питерский "Зенит" объявил о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Новое соглашение подписано по схеме 2+1. Какой будет зарплата специалиста, не сообщается, но, по неофициальной информации, клуб предложил Семаку 1,8 млн евро в год.

Семак работает в клубе с 2018-го. Под его руководством "Зенит" уже успел стать чемпионом, а в нынешнем сезоне лидирует с 9-очковым отрывом от преследователей. Неудивительно, что руководство "сине-бело-голубых" решило продлить отношения с 44-летним специалистом. О начале переговоров сообщалось еще зимой, но, чтобы достичь консенсуса, потребовалось несколько месяцев. Семак намекал на нерешенные вопросы, но, судя по всему, и они улажены.

Важное событие для "Зенита", а также последние новости российской Премьер-лиги специально для "РГ" прокомментировал известный телекомментатор Геннадий Орлов.

Геннадий Сергеевич, "Зенит", наконец, продлил контракт с Семаком. Хотя разговоры о новом соглашении шли давно...

Геннадий Орлов: К этому шло. Сергей Богданович заслужил такое уважение клуба. "Зенит" видит в нем перспективу, у клуба высокие задачи: быть лидером в российском футболе и успешно играть в Европе, постепенно поднимаясь на ступеньку выше. Мне кажется, Семак и в "Уфе" проделал хорошую работу, да и в "Зените" справился со всеми задачами. Вышел бы из группы в Лиге чемпионов - вообще было бы замечательно. Но тут не надо торопиться. Он тоже растет, набирается опыта. Важно другое. Наверняка, разговаривая с руководством "Зенита", Семак обсуждал и трансферную политику клуба. Раз Семак согласился продлить контракт, значит, получил уверения, что клуб будет дальше развиваться и соответствовать заявленным амбициям.

Кстати, какие позиции в "Зените", по-вашему, нуждаются в укреплении?

Геннадий Орлов: Считаю, что на данный момент команде очень нужна так называемая "десятка", плеймейкер, диспетчер, одним словом, игрок, который был бы похож на Андрея Аршавина, Мигеля Данни. Футболист, подыгрывающий в атаке, создающий массу комбинаций. По остальным позициям тоже требуется усиление.

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев сказал, что клубу нужно доказывать свой европейский уровень, выходить в плей-офф Лиги чемпионов...

Геннадий Орлов: "Зениту" сейчас очень нужен игрок, который был бы похож на Андрея Аршавина

Геннадий Орлов: Вопрос спорный. Вот попадут к вам в группу "Манчестер Сити", "Реал", "Барселона", Бавария", не дай бог, сегодняшняя. Как вы будете из нее выходить? Надо отдавать себе отчет, что "Зенит" по вопросам комплектации, по своим возможностям явно уступает десяткам европейских клубов. Вот с тем же "Лейпцигом" осенью встречались: с одной стороны, могли их победить, с другой, очевидно, что против нас играли более именитые, более высокого уровня. Трудно с ними соперничать. Но можно. Нынешнему "Зениту" нужно стремиться к тому, каким был клуб в 2008 году. С группой реально сильных игроков. Идеальный вариант, если бы за команду играли пять-семь своих высококлассных ребят и еще несколько сильных иностранцев. При этом я против лимита на легионеров, как, кстати, и Сергей Семак. А еще для успешного выступления в еврокубках нужна удача. По моим ощущениям, фортуна Семаку улыбается.

Что касается воспитанников, на днях "Зенит" покинул Вячеслав Малафеев, который, в частности, отвечал в клубе и за "молодежку"...

Геннадий Орлов: Раз с ним не продлили контракт, значит, не увидели результатов работы. Малафеев был прекрасным вратарем, а его селекционная работа от нас скрыта. Как скрыта она и в других клубах. Вот, правда, сейчас Юрий Палыч Семин рассказал нам, какая идет селекция в "Локомотиве", где игроков приглашают в обход мнения главного тренера. Ну а что касается зенитовской академии, там сейчас прикладываются большие усилия. Они стали подтягиваться, играют в своем возрасте с "Ювентусом", "Барселоной". Был пробел во время пребывания у руля академии голландца Хенка ван Стее. Его приглашение никак не помогло подняться зенитовским воспитанникам, наоборот. Но сейчас у Семака есть несколько молодых ребят с характером, которые должны себя проявить.

Вы сами подняли тему Семина. Как относитесь к его уходу из "Локо"? Скоро мы увидим Палыча в другом клубе?

Геннадий Орлов: Думаю, некоторые наши клубы, где тренеры в подвешенном состоянии, обязательно обратят внимание на Юрия Палыча. Что касается его ухода, эта история закончилась, нет смысла теперь ее ворошить. То, что поступили некрасиво, - это очевидно. Семин сам сказал, что, если бы с ним заранее обсудили его уход, он бы и преемников назвал. Но руководство фактически отказалось от услуг тренера уже тогда, когда начало приглашать футболистов без согласования с Семиным. Это очень унизительный момент.

Чемпионат России возобновится уже через три недели. Семак сказал, что этого недостаточно для набора оптимальной формы. Нет опасений за уровень футбола, который мы увидим?

Геннадий Орлов: Уровень футбола складывается годами. Это же целая система. Посмотрите, как немцы работают с мячом. Вот наши игроки умеют так внешней стороной стопы подкрутить мяч, как это сделал Киммих из "Баварии" в матче с "Боруссией"? Могут наши забивать такие голы? У них и попыток-то мало, чтобы сделать нечто подобное. Необходима импровизация. Но это воспитывается годами. У нас все-таки на первом плане физическая подготовка. В этом плане три недели для подготовки, конечно, маловато, но клубы по большому счету уже готовятся к следующему сезону. Потому что перерыв будет маленький. Придется добирать форму через игры. Самое главное сейчас избежать травм.

Еще один вопрос. Говорят, уже в следующем году российская Премьер-лига поменяет название. Возможно, снова станет называться "Высшей лигой", как в СССР. Как к этому относитесь?

Геннадий Орлов: Да никак. Разве это повлияет на качество игры футболистов. Все это форма, а главное - содержание. Когда нашу лигу назвали Премьер-лигой, я сразу сказал - идиоты. Есть же Премьер-лига в Англии, с кем вы соревнуетесь? У нас ведь была Высшая лига, куда еще выше. Чем быстрее поменяют, тем лучше. Найдите спонсоров и заработайте на новом названии денег.