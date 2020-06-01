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01.06.2020 13:34
Рубрика: Общество

Метеорологи объяснили природу частых гроз над островом "грома и молний"

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Lauren Dauphin / NASA Earth Observatory

Каждый день над островом Хайнань около 14:00 появляются облака, которые за несколько часов становятся грозовыми. Благодаря им китайский Хайнань, который находится в 30 км от материка, может называться островом грома и молний. Здесь и в соседней с ним провинции Гуандун самая высокая в стране частота вспышек молний.

На снимке, сделанном с помощью спутника NASA, видно, как образуются облака в течение дня. Это "определенно кучево-дождевое облако, формирующееся над самой высокой местностью в центре острова", - говорит Пол Марковски, профессор метеорологии из Пенсильванского университета (США).

Фото: iStock
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И далее профессор объясняет суть процесса: "Юго-центральная часть острова гористая - с высотами более 1800 метров. Она окружена равнинами, которые простираются до северо-востока острова. Когда воздушный поток, движущийся по равнине, наталкивается на горы, он поднимается вверх. На высоте влажный океанский воздух охлаждается и конденсируется. Так начинается формирование кучево-дождевого облака".

Весь процесс требует времени. Поэтому грозовые облака образуются только днем. На снимках видно, что утром небо чистое, а облака появляются только около 14:00.

Утром солнце быстро прогревает землю и воздух над ней. Теплый воздух поднимается, оставляя за собой область низкого давления. Воздух из зон высокого давления над океаном проникает в этот "карман", чтобы заполнить пустоту, и появляется прибрежный ветер, известный как морской бриз.

Но почему облако над Хайнанем выглядит как вертикальная башня? Когда прохладный и влажный морской воздух движется внутрь острова, он сталкивается с теплым морским бризом. Холодный воздух заставляет менее плотный теплый воздух быстро подниматься - так появляется вертикальная облачная башня. Конвекция особенно интенсивна в тех районах, где прибрежный ветер дует с противоположной стороны острова.

Общество Наука Общество Природа

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