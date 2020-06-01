Песков назвал инсинуациями заявления о причастности РФ к протестам в США

В Кремле считают беспорядки в США внутренним делом этой страны и вмешиваться не собираются.
"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США, но то, что там происходит, внутреннее дело этой страны. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием во время протестов может стоять Россия. Песков назвал подобные высказывания инсинуациями, абсолютно неправильными, ошибочными. Они никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона, заметил он.