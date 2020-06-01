Песков назвал инсинуациями заявления о причастности РФ к протестам в США

В Кремле считают беспорядки в США внутренним делом этой страны и вмешиваться не собираются.

"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США, но то, что там происходит, внутреннее дело этой страны. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием во время протестов может стоять Россия​​​. Песков назвал подобные высказывания инсинуациями, абсолютно неправильными, ошибочными. Они никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона, заметил он.