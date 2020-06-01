Песков рассказал о работе Путина в период пандемии

Президент активно работает: из-за пандемии коронавируса меньше проводит личных встреч, но на графике это не сказывается. Об этом рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину (ВГТРК) пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент не находится в изоляции, он активно работает, вы видите, есть и очные встречи, есть и заочные, есть и видеоконференции. Наверное, вы вряд ли можете себе представить, сколько президент находится на телефонной связи с главами регионов, с руководством министерств, с главами крупных инфраструктурных компаний", - заметил представитель Кремля.

Да, количество мероприятий с очными контактами, действительно сократилось, подтвердил Песков. Это обусловлено необходимостью беречь президента от того, чтобы он хоть как-то подвергся опасности в связи с коронавирусом. "Это оправдано, это никоим образом не влияет на его рабочий график", - заверил пресс-секретарь главы государства.