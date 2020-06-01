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01.06.2020 17:18
Рубрика: Общество

Археологи объяснили происхождение пирамид Мезоамерики

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) доктор Педро Франсиско Санчес и археолог Колета Альманза представили новую исследовательскую работу, объясняющую, почему древние жители Мезоамерики строили пирамиды.

Краткий отчет о презентации исследования опубликован на сайте INAH. Авторами работы стали 13 ученых, в том числе из Национального автономного университета Мексики и Словенской академии наук и искусств.

Фото: iStock
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Они проанализировали известные доиспанские объекты, обнаруженные в Мексике. Самыми знаковыми из них являются пирамиды. Ученые попытались объяснить причины, по которым древние люди возводили именно пирамиды, а также понять их предназначение. Объяснение получилось довольно простым.

Пирамиды расположены по всей Мексике. Причем они не являются одинаковыми, а обладают уникальными архитектурными элементами. Объединяет их только пирамидальная структура. По словам Санчеса, они являются священными копиями гор.

Ученые считают, что древние жители подражали природе, в которой встречали пирамидальные формы. Например, большое впечатление на них могли производить силуэты вулканов, которые считались местами, где зародилась сама жизнь. Таким образом, "копия" вулкана могла иметь сакральное значение.

Как указывают ученые, пирамидальная форма нередко встречается в природе. Например, как следствие многолетнего накопления различных материалов, осадочных отложений. Кроме того, такая геометрическая форма облегчает задачу по возведению высокого монументального объекта, что для древних людей, не имевших даже колеса, было особенно важно.

В работе говорится, что доиспанские общества Мезоамерики стремились не только визуально воссоздать гору, но и заложить в нее мифический, сакральный смыл, связанный с легендами о происхождении жизни.

Именно поэтому, объясняют исследователи, пирамиды были центрами древних городов, возводились вдоль центральной оси, относительно которой выстраивались и все остальные объекты. Ученые сошлись во мнении, что сами города, выстроенные вокруг пирамид, представляли собой модели - они отражали то, как древние строители представляли себе свой мир.

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