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01.06.2020 01:26
Рубрика: В мире

Трамп играет "семеркой"

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 116(8170)
Президент США Дональд Трамп предложил перенести очный саммит "Группы семи" на сентябрь после того, как представители канцлера ФРГ Ангелы Меркель ответили отказом на приглашение посетить американскую столицу в июне.

Ранее в Вашингтоне высказались за проведение этой встречи в режиме видеоконференции, но на минувшей неделе вновь предложили организовать ее в очной форме в Белом доме или более традиционной для таких саммитов загородной президентской резиденции Кэмп-Дэвид. В Берлине указали, что из-за пандемии коронавируса канцлер не может согласиться на поездку в Вашингтон. Впрочем, возможно, дело не только в коронавирусе, но и в разногласиях по повестке. Как сообщила газета Politico, недавно у Меркель и Трампа состоялся насыщенный острыми спорами разговор о НАТО, отношениях с Китаем и газопроводе "Северный поток-2".

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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При этом глава Белого дома удивил журналистов планами пригласить на это мероприятие лидеров еще нескольких стран, в том числе России, Австралии, Индии и Южной Кореи. По словам Трампа, он не считает, что "семерка" должным образом представляет происходящее в мире", сам формат является "очень устаревшим".

В этом Трамп разделил точку зрения Москвы. Ранее президент США уже высказывался за восстановление формата "восьмерки" с участием России, но глава МИД РФ Сергей Лавров замечал, что это объединение уже не играет прежней роли. Поэтому далеко не факт, что Москве приглашение будет интересно.

Тем более что Трамп явно намерен сделать саммит площадкой для навязывания другим своей линии против Китая, чье отсутствие среди потенциальных участников бросается в глаза. Белый дом в последние недели все более агрессивно давит на КНР, обостряя и без того напряженные отношения двух стран, пытаясь при этом настроить против Пекина и другие государства. Косвенно эти планы подтвердила директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах, заявив, что саммит является "возможностью собрать традиционных союзников и обсудить будущее Китая".

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