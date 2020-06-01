Почта России и "Линия жизни" запустили серию "добрых" открыток

Серия открыток, созданных Почтой России и Фондом "Линия жизни", появилась в продаже на сайте market.pochta.ru. Вырученные средства от продажи открыток пойдут на реализацию медицинской программы Фонда, говорится в сообщении Почты России.

На открытках изображены рисунки подопечных Фонда. У каждого - своя история, которую объединяет одно: их юные авторы смогли победить болезнь.

Проекты помощи детям - одно из направлений программы корпоративной социальной ответственности Почты России. Компания оказывает логистические услуги по транспортировке продуктов и средств первой необходимости для детей, оказавшихся в сложной ситуации. Кроме того, молодежный совет Почты России обеспечивает участие компании в благотворительных марафонах и акциях, посещение центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также оказывает адресную поддержку пожилым людям.