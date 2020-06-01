Европейская статистика: как коронавирус изменил показатели смертности

Европейские страны постепенно приходят в себя после эпидемии новой коронавирусной инфекции. Германия, Италия, Франция, Испания и Британия стали главными очагами распространения вируса на континенте. Теперь в этих странах ведется подсчет данных, насколько сильно инфекция прошлась по населению.

Так, в апреле 2020 года зарегистрированное число смертей в Германии на 8%, или на 5942 случаев, больше, чем в среднем за предыдущие четыре года, сообщает die Zeit со ссылкой на Федеральное статистическое управление. Причина повышенной смертности, утверждают в ведомстве, это COVID-19.

По информации статуправления, в апреле этого года умерли 82 246 человек. Последний раз такое число погибших было в Германии 43 года назад: в апреле 1977 года зафиксировано более 80 000 смертей.

С конца марта по начало мая наибольшее количество умерших было в трех землях Федеративной Республики: в Баварии по сравнению с 2016-2019 годами превышен средний показатель смертности на 18%, в Баден-Вюртемберге - на 16% и в Северной Рейн-Вестфалии - на 5%. Полученные данные совпадают со статистикой смертей от COVID-19. Таким образом, утверждают в ведомстве, причина повышенной смертности в Германии очевидна - коронавирус.

Тем не менее, пишет газета, уровень смертности в Германии по сравнению с другими европейскими странами довольно низкий. Так, в Италии в марте 2020 года было зарегистрировано на 49% больше смертей по сравнению со средним показателем 2015-2019 годов. Во Франции - больше на 27% смертей в период с начала марта по 20 апреля, чем за аналогичный период прошлого года.

Национальные статистические управления Бельгии, Великобритании, Нидерландов, Австрии, Португалии, Швеции, Швейцарии и Испании также отметили увеличение смертности по сравнению со средним показателем предыдущих годов.