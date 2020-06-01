Половина россиян не готова планировать отпуск, показал опрос исследовательского холдинга "Ромир". Доля тех, кто отказался от планирования отдыха сейчас, стала в два раза больше, чем была до введения ограничений на передвижение.

Деньги, предназначавшиеся для отпуска, россияне откладывают до следующего отпуска. В Москве доля людей, отказавшихся от планирования отпуска, почти на 10% выше среднероссийского показателя. А ведь в столице живут самые активные путешественники.

По данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, россияне останутся дома в первую очередь из-за нехватки финансов, таких среди участников исследования оказалось 36%. Вторая по значимости причина - коронавирус, сопутствующая ему самоизоляция и закрытые границы. Такой вариант указали 25% респондентов. В сумме эти две причины дают 61%, что равно пику отказа от путешествий в кризисный 2008 год, отмечают аналитики.

Кроме того, по данным опроса, проведенного сервисом "Туту.ру", 56% туристов не станут терпеть никаких неудобств, а потому лучше вообще останутся без отдыха на пляже. При этом от поездок по стране в принципе россияне отказываться не спешат. В сервисе отмечают рост бронирований авиабилетов по акциям. Средний чек на июнь в обе стороны, начиная с 15 мая, на 25% ниже, чем в прошлом году.