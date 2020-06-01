Посол Японии в РФ рассказал, как Москва и Токио борются с коронавирусом

Пандемия Covid-19 еще раз показала, что Россия и Япония могут успешно сотрудничать и в области медицины. Так, две страны совместными усилиями создали экспресс-тест для выявления коронавируса, который заинтересовал весь мир.

В начале мая президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о сотрудничестве двух стран в борьбе с коронавирусом. Какие шаги делаются в этом направлении?

Тоёхиса Кодзуки: Борьба с новой коронавирусной инфекцией - актуальная задача не только для Японии и России, но и для всего мира, в котором произошла глобализация. Япония хотела бы углубить сотрудничество с Россией и в этой области.

До настоящего времени между нашими странами были сформированы многочисленные проекты в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов, который в мае 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину. Сотрудничество в сфере медицины содержится в первом из этих восьми пунктов. Мы придаем большое значение этому сотрудничеству с Россией.

24 апреля была проведена видеоконференция между министром по вопросам экономического сотрудничества с Россией - министром экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма и министром экономического развития Максимом Решетниковым. Стороны согласились продолжать сотрудничество в борьбе с COVID-19, что сейчас является наиважнейшей задачей.

7 мая премьер-министр Абэ провел телефонный разговор с президентом Путиным. Оба лидера приветствовали продвижение конкретного взаимодействия для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов, а также согласились продолжать тесное взаимодействие и сотрудничество. В ходе телефонного разговора министров иностранных дел Японии и России 28 мая стороны еще раз подтвердили такой курс.

В качестве одного из конкретных проектов сотрудничества, которые приветствовали лидеры наших стран, можно назвать создание экспресс-теста на коронавирус нового типа, который разработало японо-российское совместное предприятие "Эвотек-Мирай Геномикс" на основе изобретенного в Японии метода экспресс-диагностики SmartAmp. Об этом экспресс-тесте президент Путин упомянул 17 марта как о тесте, разработанном совместно Японией и Россией. По проекту, связанному с этим тестом, 6 мая была достигнута договоренность об инвестировании через японо-российский инвестиционный фонд, созданный в 2017 году на основе Плана сотрудничества из восьми пунктов. Капитал для этого фонда предоставляется Японским банком экономического сотрудничества (JBIC) и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

На самом деле, этот тест был разработан не за один день: он основывается на многолетнем сотрудничестве между нашими странами. В числе проектов, уже реализуемых в сфере медицины в рамках Плана сотрудничества из восьми пунктов, имеется "Проект разработки с целью практического внедрения портативной системы диагностики инфекционных заболеваний". Этот проект японо-российского сотрудничества реализуют три организации: с японской стороны - исследовательский институт RIKEN (Институт физико-химических исследований), единственный в Японии комплексный научно-исследовательский институт в области наук о природе, а также венчурная компания, основанная RIKEN. С российской стороны участвует компания "Эйдос-Медицина", основанная Казанским федеральным университетом. Эти три организации во время визита президента Путина в Японию в декабре 2016 года подписали рамочное соглашение о сотрудничестве, затем по случаю визита премьер-министра Абэ в Россию в апреле 2017 года заключили договор о проведении совместных исследований. С тех пор они продвигают совместную разработку системы диагностики инфекционных заболеваний с целью ее практического внедрения. Когда внедрение состоится, оно станет прорывной инновацией. Например, в случае заражения вирусом гриппа тестирование можно будет проводить просто и быстро. Данная система в этот раз используется для анализа, проводимого с помощью экспресс-теста на коронавирус нового типа.

Думаю, что Япония и Россия смогут взаимодействовать друг с другом в различных формах и внести вклад в борьбу с коронавирусом нового типа, что является в настоящее время глобальной задачей.

В чем отличительная особенность этих тестов от других, ведь сейчас очень многие страны работают над данной проблемой?

Тоёхиса Кодзуки: Насколько я знаю, сейчас в России в целом сделано уже более 10 миллионов тестов. В мировом масштабе количество сделанных в России тестов находится на очень высоком уровне.

Я знаю, что в России используются тест-системы разных типов. В экспресс-тесте на коронавирус нового типа, который разработало японо-российское совместное предприятие, используется метод экспресс-диагностики SmartAmp (метод изотермической амплификации нуклеиновых кислот), который совместно разработали японский исследовательский институт RIKEN и его венчурная компания. У этого экспресс-теста имеются три прорывных преимущества.

Во-первых, для метода SmartAmp может использоваться как стационарная тест-система, так и портативная компактная тест-система (в виде чемодана), которой можно пользоваться повсеместно.

Во-вторых, для тестирования требуется около 30 минут, поэтому тест на коронавирус нового типа может быть осуществлен в очень короткие сроки по сравнению с обычным ПЦР-тестом.

В-третьих, коронавирус нового типа при тестировании выявляется с очень высокой точностью (90 - 100 процентов), что не отличается от точности ПЦР-теста.

Благодаря этим особенностям станет возможным быстрое и высокоточное тестирование на коронавирус нового типа вне зависимости от места его проведения. Тестирование можно будет проводить в аэропортах для осуществления мер по контролю въезда в страну, в офисах для отслеживания состояния здоровья сотрудников. Можно ожидать применения этого экспресс-теста в широком диапазоне ситуаций.

Как будут распространяться эти тесты?

Тоёхиса Кодзуки: Этот экспресс-тест, разработанный путем сотрудничества наших двух стран, уже широко используется в России. По сообщения российских СМИ на конец апреля, он занимал первое место по продажам на территории России. А по данным Министерства экономического развития РФ, 40 крупных российских компаний заказали более двух миллионов тестов. На данный момент спрос на этот тест во всем мире превышает 20 миллионов штук.

Совершенствование системы тестирования является очень важным элементом в борьбе с коронавирусом нового типа в России. Я очень надеюсь, что этот тест, являющийся плодом японо-российского взаимодействия, и в дальнейшем будет широко распространяться как в России, так и за ее пределами.

Какие меры для борьбы с Covid-19 были предприняты внутри Японии и какие из них можно назвать особенно эффективными? Многие специалисты считают, что возможна вторая волна пандемии Covid-19. Каковы перспективы у наших стран в плане продолжения сотрудничества по борьбе с коронавирусом?

Тоёхиса Кодзуки: В ответ на пандемию нового коронавируса Япония предприняла пограничные меры, такие как введение ограничений на въезд в страну и усиление карантинных мер, а также последовательные антикластерные меры, направленные на выявление и подавление очагов (кластеров) инфекции, в которых была обнаружена взаимосвязь между случаями заражений. Благодаря этим мерам наша страна смогла подавить развитие инфекции. Думаю, что свой вклад в сдерживание роста числа инфицированных внесла и высокая сознательность японцев в плане общественной гигиены, в том числе ношения масок и частого мытья рук.

С другой стороны, по мере глобального распространения инфекции с конца марта в Японии также значительно увеличилось количество зараженных с неизвестными путями инфицирования, поэтому 7 апреля было объявлено о введении режима чрезвычайной ситуации. После этого были предприняты несколько основных мер, предполагающих еще более тщательные усилия по предотвращению инфекции, и одновременно с этим - усилия по защите граждан страны от негативного влияния коронавируса на экономику.

Во-первых, была поставлена цель сократить число контактов между людьми по возможности на 80 процентов. Для этого граждан попросили воздерживаться от ненужных и несрочных выходов из дома и поездок в другие регионы, перейти по возможности на удаленный режим работы. Кроме того, в случае выходов из дома, например для покупки предметов первой необходимости, требовалось тщательно следить за своими действиями, избегая так называемых "трех тесных факторов", то есть закрытых пространств, массовых скоплений людей и близких контактов.

Во-вторых, внимание было направлено на подавление очагов инфекции и совершенствование системы медицинской помощи. Эти меры были призваны предотвратить взрывное распространение инфекции и минимизацию количества тяжелых случаев заболевания и летальных исходов. Те, кто болел в легкой форме или бессимптомно, проходили лечение не в медицинских учреждениях, а в гостиницах и других местах, что позволило снизить нагрузку на больницы.

В-третьих, были приняты шаги в сферах экономики и занятости. Для защиты рабочих мест и жизни граждан от негативного экономического влияния решили осуществить экономические меры масштабом более 200 триллионов иен, включая выплату пособия в размере 100 тысяч иен каждому жителю страны.

Наконец, 25 мая режим чрезвычайной ситуации был отменен. В настоящее время число новых инфицированных по всей Японии составляет менее 50 человек в сутки, а число госпитализированных пациентов не превышает 2 тысяч человек. Эти и другие факторы позволили констатировать, что Япония выполнила требования стандартов для отмены режима чрезвычайной ситуации, которые были установлены нашей страной на жестком даже по мировым меркам уровне. В Японии невозможно ограничивать выходы на улицу в принудительном порядке с использованием штрафов. Тем не менее, мы смогли практически полностью завершить ситуацию с нынешним распространением инфекции всего за полтора месяца. Как отметил премьер-министр Абэ, наша страна показала силу "японской модели". Такие меры получили высокую оценку и со стороны ВОЗ.

Однако угроза вируса не исчезла: если в процессе дальнейшего возобновления социально-экономической деятельности легкомысленно ослабить уже принятые меры по сдерживанию инфекции, то нас ждет вторая волна. В этой связи экспертный совет при правительстве Японии предложил внедрить в стране "новый образ жизни", который позволит вернуться к повседневной жизни в новых условиях коронавируса. Практическое выполнение этих норм требуется от всех наших граждан.

Несмотря на то что инфекция внутри Японии успокоилась, настоящего завершения ситуации с коронавирусом не будет до тех пор, пока не остановится его распространение во всем мире. Япония, делясь своим опытом с мировым сообществом, намерена проявить лидерство в том числе в деле создания механизма для использования лекарственных препаратов и вакцины в рамках международных форматов, обладающих высокой прозрачностью. Мы также намерены сотрудничать с Россией для победы в борьбе с вирусом в мировом масштабе.

Премьер-министр Абэ также выразил решимость провести Олимпийские игры в Токио в полном формате как свидетельство победы человечества над коронавирусом. Правительство Японии будет вести тщательную подготовку к этому мероприятию в тесном взаимодействии с МОК, оргкомитетом игр и другими органами, с тем чтобы Олимпиада прошла спокойно и безопасно для спортсменов.

Когда может быть возобновлено авиасообщение между Японией и Россией?

Тоёхиса Кодзуки: В настоящее время правительство России приостановило полеты регулярных рейсов международных авиалиний, сроки их возобновления пока не определены. Правительство Японии также ограничило въезд в страну для граждан многих иностранных государств, включаю Россию, для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. До тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет решена в мировом масштабе, немедленно отменить эти ограничения будет непросто как для Японии, так и для России.

В таких обстоятельствах важной задачей правительств обеих стран является реализация возвращения на родину японских граждан, которые живут в России и хотят вернуться в Японию, и российских граждан, которые живут в Японии и хотят вернуться в Россию. Благодаря сотрудничеству с JAL, Аэрофлотом и другими авиакомпаниями мы уже помогли вернуться домой вывозными рейсами значительному числу таких граждан.

Количество взаимных поездок граждан Японии и России в прошлом году вновь достигло рекордного числа, составив 230 тыс. человек в год. Как посол Японии в России, я искренне надеюсь, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией завершится как можно скорее в мировом масштабе. Также надеюсь, что при этом между Японией и Россией вновь будут активизироваться людские контакты в различных сферах, включая экономическую деятельность, культурный обмен, туризм. Вопрос о таком возобновлении контактов будет рассматриваться поэтапно с учетом эпидемиологической ситуации внутри страны и за ее пределами.

Не было ли случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников посольства Японии в России? Какие меры предприняла дипмиссия, чтобы защититься от угрозы инфицирования?

Тоёхиса Кодзуки: Большое спасибо за беспокойство. К счастью, у нас всё в порядке: среди сотрудников посольства Японии в России нет ни одного случая заражения коронавирусом. В связи с пандемией я поставил задачу, во-первых, продолжить функционирование посольства и, во-вторых, защитить сотрудников от инфекции. Для этого мы постарались сократить количество выходов на работу в здании посольства и минимизировать контакты сотрудников друг с другом, в том числе путем введения режима удаленной работы. Вскоре после начала распространения инфекции мы также приняли такие меры, как установка емкостей с антисептиком в различных помещениях внутри посольства, ввели частую дезинфекцию рук и ношение масок.

Мы продолжим принимать все необходимые меры для профилактики инфекции и предотвращения ее распространения среди наших сотрудников, чтобы посольство смогло беспрепятственно выполнять свою работу, в том числе по защите проживающих в России японских граждан.

Хотел бы также сказать, что с мая по август посольство проводит Japan Online Fest, то есть фестиваль "Япония онлайн". В его рамках мы планируем более тридцати различных мероприятий, лекций, семинаров, посвященных культуре, искусству, кинематографу, боевым искусствам Японии. Контент будет распространяться в режиме онлайн, в том числе через страницы посольства в социальных сетях. Я надеюсь, что эти усилия внесут вклад в предотвращение распространения инфекции в нынешней ситуации, когда многие люди вынуждены оставаться дома. Буду очень рад, если россияне смогут прикоснуться к Японии в домашних условиях.