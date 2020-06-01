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01.06.2020 12:33
Рубрика: В мире

Посол: Италия не будет требовать никаких справок для въезда в страну

Текст: Юрий Когалов
Власти Италии не собираются требовать с туристов справки о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано в ходе онлайн-брифинга в преддверии Дня республики, который отмечается 2 июня.
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

"На данный момент не предусмотрено никаких ограничений на въезд в Италию, каких-то особенных справок не требуется", - отметил дипломат. По его словам, процедура выдачи виз не изменится из-за пандемии, однако путешественникам надо быть готовыми к тем мерам предосторожности, с которыми им придется столкнуться при въезде в страну. "Будем стараться по максимуму облегчить процесс выдачи и оформления виз, готовы в любой момент возобновить эту работу", - добавил посол.

Терраччано также отметил, что Италия откроет свои границы для туристов с 15 июня. "Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну. Потому что ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придется столкнуться с трудностями, чтобы вернуться домой", - заявил посол.

Фото: AP Photo/Domenico Stinellis
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По мнению дипломата, по итогам пандемии Европа должна научиться "быстрее принимать решения", мгновенно реагировать на глобальные вызовы, которые потенциально могут оказать столь разрушительное воздействие, как пандемия. "В одиночку невозможно обороняться, невозможно, закрывшись в своих границах, найти ответ и прийти к победе над большим вызовом. Ответом должно быть всемирное сотрудничество посредством многосторонних организаций и площадок", - подчеркнул Терраччано.

В этой связи он напомнил о сотрудничестве, которое сложилось между военными медиками России и Италии с первых дней чрезвычайной ситуации и которое будет продолжено и в будущем.

Что касается российско-итальянских культурных мероприятий, то посол выразил надежду, что их проведение возобновится до конца года, хотя большинство все же придется перенести на следующий. "Это касается как наших проектов с Пушкинским музеем, так и с Государственным Эрмитажем, со всеми нашими традиционными партнерами. Также это касается больших культурных начинаний, которые были запланированы в контексте "Иннопрома" в Екатеринбурге в июле. Поэтому все культурные мероприятия, которые мы запланировали, включая выставку рисунков Леонардо да Винчи, будут проведены в следующем году", - рассказал Терраччано.

В мире Европа Италия

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