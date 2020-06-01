Пандемия коронавируса сильно повлияла на мировой рынок смартфонов. Согласно данным аналитического агентства Gartner, поставки смартфонов в 1 квартале 2020 года упали на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Мировым лидером по продажам по-прежнему остается Samsung с долей в 18,5%. Продажи южнокорейской компании упали на 22,7% по сравнению с прошлым годом. Всего компании удалось продать 55,3 млн устройств. На втором месте находится Huawei. Несмотря на американские санкции, китайцам удалось продать почти 43 млн смартфонов, поставки этой компании в годовом исчислении уменьшились на 27,3%. Замыкает тройку Apple - ей удалось продать почти 41 миллион смартфонов, а ее доля на рынке сократилась всего на 8,2%. Это лучший показатель у в первой тройке.

Xiaomi удалось продать почти 28 млн смартфонов, а ее доля даже выросла по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году на целых 1,4%. Пятерку замыкает Oppo, которой удалось продать 23 млн устройств с долей рынка в 8%. По сравнению с прошлым годом продажи компании упали на 24,2%. Остальные игроки рынка, не вошедшие в топ-5 производителей, реализовали почти 109 млн устройств и занимают 36,3% рынка, а продажи по сравнению с 1 кварталом 2019 упали на 20,2%.