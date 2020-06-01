Посылки с AliExpress будут приходить в Россию быстрее

Для ускорения доставки посылок, заказанных россиянами на AliExpress, будут запущены три регулярных авиационных рейса из китайского аэропорта Чанши в Москву. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

В Москве посылки будут проходить сортировку и таможенное оформление. Партнером AliExpess стал логистический оператор Cainiao Network, принадлещащий Alibaba Group.

За один рейс перевозится около 40 тысяч заказов. Благодаря этому сроки доставки заказов сократятся, а для товаров, заказанных на AliExpress Plus, будет гарантироваться доставка в течение 15 дней с момента оформления.

Кроме того, заказы из маркетплейса будут доставляться силами пассажирских авиакомпаний.