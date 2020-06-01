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Посылки с AliExpress будут приходить в Россию быстрее

Текст:   Антон Благовещенский
01.06.2020,  
17:43
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Для ускорения доставки посылок, заказанных россиянами на AliExpress, будут запущены три регулярных авиационных рейса из китайского аэропорта Чанши в Москву. Об этом говорится в сообщении маркетплейса.

В Москве посылки будут проходить сортировку и таможенное оформление. Партнером AliExpess стал логистический оператор Cainiao Network, принадлещащий Alibaba Group.

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За один рейс перевозится около 40 тысяч заказов. Благодаря этому сроки доставки заказов сократятся, а для товаров, заказанных на AliExpress Plus, будет гарантироваться доставка в течение 15 дней с момента оформления.

Кроме того, заказы из маркетплейса будут доставляться силами пассажирских авиакомпаний.

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