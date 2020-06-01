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01.06.2020 10:17
Рубрика: В мире

Премьер Армении подхватил коронавирус

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его родные заразились коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

По словам главы правительства Армении, тест на коронавирус он прошел в связи с планами посетить воинские части. "К сожалению, он оказался положительным, у меня выявлена коронавирусная инфекция", - отметил Пашинян, добавив, что вирус был обнаружен и у членов его семьи, которые также сдали тесты. "У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства", - рассказал премьер, которому сегодня исполняется 45 лет.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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По его мнению, подхватить вирус он мог во время рабочего совещания. Как рассказал Пашинян, официант, подававший ему воду, не пользовался перчатками, за что ему было сделано замечание. Впоследствии оказалось, что тот был болен.

"Поскольку я сам соблюдал все нормы безопасности, надеюсь, что не заразил инфекцией других сотрудников. Все мы должны соблюдать эпидемиологические нормы безопасности - носить маску, держать социальную дистанцию и часто мыть руки", - отметил премьер-министр Армении.

Согласно последним данным, в Армении зарегистрировано 9282 случая заражения коронавирусом, 131 человек скончался, 3386 выздоровели.

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