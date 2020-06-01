Создание нового канала через Балтийскую (Вислинскую) косу протяженностью 1,3 километра и глубиной 5 метров продолжается уже несколько лет. Замысел его возник еще в 2006 году у Леха Качиньского - президента Польши, брата-близнеца председателя правящей ныне партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Было объявлено, что канал необходим для "обеспечения безопасности и обороноспособности в регионе путем открытия Вислинского залива в Балтийское море и другие существующие водные пути". В 2007 году к власти пришла прагматичная проевропейская партия "Гражданская платформа", и о строительстве благополучно забыли. Тема снова стала актуальной, когда к власти вернулись русофобы из партии "Право и справедливость". С новыми - уже экономическими - лозунгами они приступили к строительству, стоимость которого оценивалась примерно в 220 миллионов долларов, но к началу первого этапа увеличилась в два раза.
По расчетам властей, канал должен к 2022 году соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Он позволит кораблям длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до 4 метров заходить в эльблонгский порт. Однако проект с самого начала вызвал множество вопросов. По данным специалистов, суда с габаритами, на которые он рассчитан, плавают по Рейну и каналу Ла-Манш, но в Балтийском море таких нет. "Нет не только таких кораблей, но и грузов, которые можно было бы возить через Эльблонг не в направлении Калининграда", - рассказал местному изданию Rzeczpospolita профессор кафедры управления транспортом экономического факультета Гданьского университета Влодзимеж Рыдзковски. По его словам, с экономической точки зрения эти инвестиции совершенно неоправданны.
Подобной точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Он сообщил "РГ", что этот проект никак не повлияет на российские интересы. "Он и для польской стороны совершенно бессмыслен, если иметь в виду, что его окупаемость даже не предвидится, а расходы на эксплуатацию канала будут высокими. Пострадает туризм, причем по большей части на польской стороне, будет нанесен удар по экологии района, особенно пострадают колонии птиц", - считает Офицеров-Бельский. На последний фактор обращают внимание не только защитники природы, но и Еврокомиссия. Дело в том, что этот район является частью программы Европейского союза Natura 2000, которая защищает определенные виды животных и растений и их среду обитания. Несмотря на то что польские власти так и не достигли договоренности с Брюсселем, строительные работы ведутся, и ущерб, уже нанесенный этому приморскому району, восполнить невозможно.
Президент Польши Анджей Дуда, который намерен переизбраться на второй срок, пытается представить сооружение канала сомнительной ценности своим достижением. На днях он вместе с премьером Матеушем Моравецким посетил район строительных работ и обещал полякам, что, несмотря на финансовые трудности, вызванные эпидемией коронавируса, возведение канала продолжится. На это заявление немедленно отреагировал его главный противник в предвыборной гонке Рафал Тшасковский, уже обещавший, что в случае победы он остановит строительство. По словам Тшасковского, два миллиарда злотых, выделенных правительством на строительство канала, должны быть переданы на поддержку врачей и медсестер.