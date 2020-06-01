Строительство на Балтике канала, который позволит судам попадать в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России, стало камнем преткновения для кандидатов в президенты Польши. Власти обещают, что в будущем канал принесет стране сказочные доходы, однако эксперты считают, что это бессмысленная трата денег и тяжелый удар по экологии.

Создание нового канала через Балтийскую (Вислинскую) косу протяженностью 1,3 километра и глубиной 5 метров продолжается уже несколько лет. Замысел его возник еще в 2006 году у Леха Качиньского - президента Польши, брата-близнеца председателя правящей ныне партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Было объявлено, что канал необходим для "обеспечения безопасности и обороноспособности в регионе путем открытия Вислинского залива в Балтийское море и другие существующие водные пути". В 2007 году к власти пришла прагматичная проевропейская партия "Гражданская платформа", и о строительстве благополучно забыли. Тема снова стала актуальной, когда к власти вернулись русофобы из партии "Право и справедливость". С новыми - уже экономическими - лозунгами они приступили к строительству, стоимость которого оценивалась примерно в 220 миллионов долларов, но к началу первого этапа увеличилась в два раза.

По расчетам властей, канал должен к 2022 году соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем. Он позволит кораблям длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до 4 метров заходить в эльблонгский порт. Однако проект с самого начала вызвал множество вопросов. По данным специалистов, суда с габаритами, на которые он рассчитан, плавают по Рейну и каналу Ла-Манш, но в Балтийском море таких нет. "Нет не только таких кораблей, но и грузов, которые можно было бы возить через Эльблонг не в направлении Калининграда", - рассказал местному изданию Rzeczpospolita профессор кафедры управления транспортом экономического факультета Гданьского университета Влодзимеж Рыдзковски. По его словам, с экономической точки зрения эти инвестиции совершенно неоправданны.

Подобной точки зрения придерживается и старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Он сообщил "РГ", что этот проект никак не повлияет на российские интересы. "Он и для польской стороны совершенно бессмыслен, если иметь в виду, что его окупаемость даже не предвидится, а расходы на эксплуатацию канала будут высокими. Пострадает туризм, причем по большей части на польской стороне, будет нанесен удар по экологии района, особенно пострадают колонии птиц", - считает Офицеров-Бельский. На последний фактор обращают внимание не только защитники природы, но и Еврокомиссия. Дело в том, что этот район является частью программы Европейского союза Natura 2000, которая защищает определенные виды животных и растений и их среду обитания. Несмотря на то что польские власти так и не достигли договоренности с Брюсселем, строительные работы ведутся, и ущерб, уже нанесенный этому приморскому району, восполнить невозможно.

Президент Польши пытается представить сооружение канала сомнительной ценности своим достижением

Президент Польши Анджей Дуда, который намерен переизбраться на второй срок, пытается представить сооружение канала сомнительной ценности своим достижением. На днях он вместе с премьером Матеушем Моравецким посетил район строительных работ и обещал полякам, что, несмотря на финансовые трудности, вызванные эпидемией коронавируса, возведение канала продолжится. На это заявление немедленно отреагировал его главный противник в предвыборной гонке Рафал Тшасковский, уже обещавший, что в случае победы он остановит строительство. По словам Тшасковского, два миллиарда злотых, выделенных правительством на строительство канала, должны быть переданы на поддержку врачей и медсестер.