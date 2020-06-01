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01.06.2020 13:59
Рубрика: В мире

Протесты из-за убийства афроамериканца в США перекинулись на Европу

Текст: Александр Гасюк
Многотысячные демонстрации против регулярного проявления американскими полицейскими убийственного расизма и насилия вышли далеко за пределы США. В минувшее выходные на улицы Лондона, Берлина и других европейских городов массово высыпали граждане, возмущенные резонансной гибелью чернокожего американца Джорджа Флойда от рук правоохранителей.

В Великобритании такие акции состоялись сразу в нескольких городах, включая Манчестер и Кардифф. Но наиболее многочисленным оказался митинг в столице Соединенного Королевства - под лозунгами "Справедливость для Флойда", "Молчание белых - это соучастие" и "Расизму не место" тысячи лондонцев собрались на Трафальгарской площади, откуда впоследствии были выдавлены полицией. После этого поток людей двинулся маршем сначала к зданию британского парламента, а затем к посольству США, перекрывая по пути дороги и блокируя движение в городе.

Фото: AP Photo/John Minchillo
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Под стенами американского диппредставительства в Лондоне прошел стихийный митинг. По данным телеканала BBC, в ходе этого несанкционированного мероприятия несколько человек были арестованы. Всем задержанным предъявлены обвинения в нарушении требований социального дистанцирования и оскорблении представителей власти.

В Германии сотни немцев также пришли к посольству США в Берлине, сообщает Deutsche Welle. Скандируя "Прекратите нас убивать" и "Справедливость для Джорджа Флойда", протестующие в течение вот уже двух дней выражают американским дипломатам свое несогласие с шокирующими проявлениями расизма в Соединенных Штатах. Кроме того, в знаменитом берлинском Мауэрпарке, где уличные художники расписывают сохранившиеся фрагменты разделявшей восточную и западную Германию стены, на днях был создан мемориал в память погибшего в США от рук полицейских афроамериканца.

Тем временем, намеченный на понедельник антирасистский митинг в Брюсселе был отменен в последний момент, после того как его организаторы так и не смогли получить разрешение от бельгийской полиции на проведение протестной акции.

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