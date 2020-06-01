Путин и Трамп поговорили о коронавирусе, нефти и саммите G7

Лидеры обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Владимир Путин поблагодарил за поставку в Россию американских аппаратов ИВЛ.

Президент РФ поздравил американского коллегу с успешным запуском пилотируемого космического корабля "Крю Дрэгон", который доставил астронавтов на МКС. Главы государств настроены развивать взаимовыгодное сотрудничество в космической сфере.

Путин и Трамп рассмотрели положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения "ОПЕК плюс", констатировав, что эта договоренность ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.

Президент США рассказал об идее проведения саммита "Группы семи" с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Кореи.

"Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере", - отметили в пресс-службе Кремля.

"Разговор носил конструктивный, деловой и содержательный характер", - говорится в сообщении.