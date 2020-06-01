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01.06.2020 15:25
Рубрика: Власть

Путин пообещал сосредоточить усилия на решении жилищной проблемы

Текст: Кира Латухина

Жилищная проблема в стране не решена, но все усилия властей в значительной степени будут направлены на ее решение, заверил президент России на видеоконференции с многодетными семьям.

Фото: пресс-служба СФ РФ
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Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в прошлом году было рассмотрено около 90 тысяч обращений граждан. Больше чем в два раза увеличилось количество положительных решений. Взрывной рост обращений отметила омбудсмен по вопросам охраны здоровья детей - 88 процентов. Снижение произошло лишь по вопросу обеспечения жильем.

Один из многодетных родителей прокомментировал доклад, удивившись, что жалоб на проблему с жильем стало меньше. Владимир Путин объяснил: "Конечно, жилищная проблема в стране далеко не решена и очень острая для многодетных семей... Но это же усредненный показатель, и мы это прекрасно понимаем". "Все наши усилия в значительной степени будут направлены на решение жилищной проблемы в целом", - заверил он.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Президент Президент Уполномоченный по правам ребенка

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