Путин пообещал сосредоточить усилия на решении жилищной проблемы

Жилищная проблема в стране не решена, но все усилия властей в значительной степени будут направлены на ее решение, заверил президент России на видеоконференции с многодетными семьям.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что в прошлом году было рассмотрено около 90 тысяч обращений граждан. Больше чем в два раза увеличилось количество положительных решений. Взрывной рост обращений отметила омбудсмен по вопросам охраны здоровья детей - 88 процентов. Снижение произошло лишь по вопросу обеспечения жильем.

Один из многодетных родителей прокомментировал доклад, удивившись, что жалоб на проблему с жильем стало меньше. Владимир Путин объяснил: "Конечно, жилищная проблема в стране далеко не решена и очень острая для многодетных семей... Но это же усредненный показатель, и мы это прекрасно понимаем". "Все наши усилия в значительной степени будут направлены на решение жилищной проблемы в целом", - заверил он.