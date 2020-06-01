Путин попросил губернаторов помочь в проведении голосования по Конституции

Президент РФ Владимир Путин обратился к главам российских регионов с просьбой помочь в проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию.

В понедельник глава государства провел совещание с руководителями рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон, главой ЦИК и Роспотребнадзора, на котором была определена дата проведения плебисцита - 1 июля.

"Я обращаюсь к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам: прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования", - сказал Владимир Путин в заключительном слове.

Он призвал глав субъектов действовать, "исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей". "Это остается безусловным, первейшим, самым главным приоритетом", - подчеркнул президент.