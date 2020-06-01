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Рубрика: Власть

Путин призвал к продолжению работы над поправками в Конституцию

Текст: Татьяна Замахина
Ситуация с коронавирусом в РФ постепенно стабилизируется, и по мере улучшения обстановки пришло время подумать о дальнейшей работе над поправками в Конституцию РФ. Об этом президент России Владимир Путин заявил на рабочем совещании с членами профильной рабочей группы.

Президент напомнил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию пришлось отложить. При принятии этого решения власти исходили из "главного приоритета - сохранения жизни и здоровья наших граждан", отметил Владимир Путин. "Ничего не может быть важнее этого", - подчеркнул он.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
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Но теперь коронавирус отступает. "Нам всем вместе удалось решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию, - отметил российский лидер. - Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется"

По мере улучшения ситуации и возвращения к нормальной жизни необходимо "подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию", призвал президент.

- Нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе, - обратился он к собравшимся.

Напомним, что рабочая группа была создана для подготовки и широкого обсуждения изменений в Основной закон, в нее вошли представители разных слоев общества и регионов страны. Собранные инициативы позже были оформлены законодателями в виде поправок, за них уже проголосовал парламент, но окончательное решение - за гражданами.

Власть Работа власти Госуправление Президент Изменения в Конституцию РФ

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