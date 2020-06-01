Владимир Путин согласился с предложением главы ЦИК Эллы Памфиловой провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Решение принято на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Президент призвал граждан принять активное участие в голосовании. А Центризбиркому и Роспотребнадзору поручил уделить особое внимание соблюдению всех санитарных правил. Чтобы максимально исключить скопление граждан на избирательных участках, сделать свой выбор можно будет досрочно, с 25 июня.

Во время голосования необходимо будет соблюдать целый комплекс санитарных норм. Фото: РИА Новости

1 июня глава государства провел видеоконференцию с руководством ЦИК, Роспотребнадзора и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Дата голосования была перенесена для сохранения жизни и здоровья граждан. "Ничего не может быть важнее этого", - подчеркнул Владимир Путин. Но по мере улучшения ситуации с пандемией страна возвращается к нормальной жизни, и нужно подумать и о дальнейшей работе над поправками в Основной Закон, заметил он. "Нам всем вместе удалось решить главную задачу - не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию", - оценил президент.

Поправки уже вошли в жизнь

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева заявила об актуальности поправок, что доказала ситуация с пандемией. В частности, она упомянула о том, что нужен современный федеральный закон о науке. Но если не будет должной конституционной опоры, то не будет и надлежащего правового регулирования и прорыва в лечении коронавируса, отметила Хабриева.

По опросу ВЦИОМ, большинство респондентов поддержали поправку, связанную с качеством и доступностью медицинской помощи, продолжила сопредседатель рабочей группы. "Конституционные поправки уже вошли в нашу жизнь", - считает она. "Еще не вступили в силу, но уже определяют социальное наполнение законодательства", - сказала Хабриева. Принято много законов, указов, ориентированных на нужды людей. И теперь необходимо сохранить устойчивость этого тренда, и нужна системная основа - Конституция.

Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников отметил, что с правовой точки зрения поправки в Конституцию уже даже прошли практическую обкатку. Некоторые наработки видны всем, такие как здравоохранение, нормы, касающиеся защиты детей. Но есть и те, что не видны - поддержка НКО, волонтерства. Еще в меньшей степени видны такие нормы, как единство публичной власти. А ведь эта система сейчас раскрывается как никогда - работает группа Госсовета, единство публичной власти в борьбе с пандемией используется "очень здорово", оценил он. "Пора обществу принимать системное решение", - сказал Крашенинников.

По мере улучшения ситуации с пандемией мы возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию

"Некоторые вещи мы уже имплементируем в жизнь даже до принятия поправок", - согласился Путин. Это говорит о том, что они абсолютно востребованы условиями сегодняшней жизни, считает он. Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас также сослался на ВЦИОМ - информированность о содержании поправок среди граждан за 2,5 месяца значительно возросла, несмотря на то, что информационное пространство занято борьбой с коронавирусом.

"Это говорит о том, что поправки продиктованы людьми, жизнью", - уверен он.

По отдельным позициям информированность достигает 97 процентов. И по большинству - уверенная поддержка. Люди действительно вникли в содержание поправок, и на фоне происходящего в стране их актуальность многим стала очевидна. Органы власти уже действуют в логике поправок. Но социально ориентированную политику государства надо закрепить в Основном Законе. Поправки служат очень хорошей основой для политической, общественной консолидации, заметил Клишас.

Люди должны доверять процедуре и результатам, и ЦИК удалось заложить в свои документы эти принципы, считает сопредседатель рабочей группы. Избирательная система готова, регионы смягчают ограничительные меры, проведение общероссийского голосования становится актуальным.

Веха в жизни страны

Глава государства отметил необходимость срока в 30 дней с момента объявления даты голосования, несмотря на то, что многие юристы считают, что нет такой необходимости. "У меня свое мнение - нужно дать возможность людям все-таки сосредоточиться именно на поправках в Конституцию", - сказал он. И нужно, чтобы граждане принимали решение вне зависимости от ситуации с коронавирусом.

Прежде чем принять окончательное решение о дате проведения голосования, глава государства выслушал мнения членов рабочей группы, руководителей Центризбиркома и Роспотребнадзора. Фото: Vesti.ru

Путин отверг идеи провести голосование в день Парада: "Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны. Парад Победы - это святое дело, не будем его ни с чем смешивать и экономить тоже на этом не надо". "Нам надо 30 дней еще для решения некоторых вопросов в данном случае технического характера, но не только: мы возвращаемся к нормальному ритму жизни, многие предприятия возобновляют работу, но все это происходит под знаком требований соблюдения определенных правил, связанных с коронавирусной инфекцией, и нам нужно отработать эти механизмы, сделать так, чтобы в жизнь граждан естественным образом вошли эти требования, чтоб все к ним привыкли, чтобы было достаточно средств индивидуальной защиты, - сказал он. - Чтобы мы выработали правила поведения и, используя их, организовали бы общероссийское голосование".

Избиратели получат маски и перчатки

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала 1 июля оптимальным днем - если дадут добро специалисты. "Мы все это время не сидели сложа руки", - заверила она, пояснив, что чем дальше оттягивать голосование, тем больше вероятность, что задел будет размываться и придется многое делать заново. А это выделение больших ресурсов, которые понадобятся для помощи пострадавшим от пандемии. Кроме того, в июле начинается прием ЕГЭ, а участки в основном в школах, и лучше не накладывать это друг на друга.

ЦИК гарантирует, что к этому времени будут полностью выполнены требования открытости и прозрачности, достоверности и легитимности. Везде будут присутствовать наблюдатели, в регионы направлены рекомендации, разработанные вместе с Роспотребнадзором. "Мы прекрасно понимаем, что во всем мире меры в разной степени будут еще довольно долго. Никто не исключает вероятности второй волны пандемии - с этим надо научиться жить и эти меры должны быть жесткие", - заметила Памфилова.

Главное - принцип максимальной бесконтактности, заявила глава ЦИК. Участники будут рассредоточены во времени и пространстве, все получат средства индивидуальной защиты, обязательно - маски, перчатки, будут даже одноразовые ручки. Члены избиркомов пройдут тестирование на коронавирус. На входе будет измеряться температура. "Безопаснее, чем сходить в магазин", - сравнила Памфилова.

Глава ЦИК предложила проводить голосование в течение семи дней до 1 июля: "Это позволит избежать очередей и скопления людей на избирательных участках". Голосовать можно будет и на территории школ, не только в помещении, и на дому. Все - при тотальном общественном наблюдении, чтобы исключить злоупотребления. В двух-трех регионах возможно и дистанционное электронное голосование. А вот по почте отдать свой голос будет нельзя. Как ожидают в ЦИК, всего в час на каждом участке будет находиться порядка 8 человек.

Плебисцит не помешает ЕГЭ

"Действительно, 1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения голосования по поправкам", - согласился Путин. С юридической точки зрения дата безупречна, как раз 30 суток с момента объявления, и люди смогут определить свое отношение к предложениям. Кроме того, на фоне меняющейся и улучшающейся ситуации с коронавирусом есть возможность целый месяц предпринять дополнительные шаги и выстроить всю работу в жизни вообще, на рабочих местах и на транспорте, считает он. "Нам эти 30 суток нужны", - заметил президент. Путин позвонил министру просвещения, чтобы узнать, не будет ли решение мешать школьникам сдавать ЕГЭ. Оказалось, что наоборот, даже поможет - помещения будут готовы.

Впрочем, как заметил президент, решающее слово - за главой Роспотребнадзора. Анна Попова констатировала, что удалось избежать взрывного роста инфекции, пройден острый этап подъема, значительно снижается темп прироста: в 13 раз с момента введения ограничительных мероприятий, по стране составляет в среднем 2 процента. В три раза снизился за последние несколько недель и коэффициент распространения (сколько один человек может заразить до изоляции), не превышает 1, а был больше 3. Свыше половины выявленных людей с коронавирусом - бессимптомные. Протестировано почти 11 млн человек.

Этапы снятия ограничений позволяют видеть, что при отмене ограничений нет ухудшения ситуации в регионах, также заметила Попова. А это значит, что мы идем правильным путем", - сделала вывод она.

Президент отверг идеи провести голосование по Конституции в день Парада: "Не надо ничего смешивать, это отдельная крупная веха в жизни страны"

По словам главы Роспотребнадзора, 1 июля очень значимая дата - еще два раза пройдет по две недели, то есть еще два инкубационных периода. Попова уверена, что риски распространения инфекции при проведении голосования исключены и оно будет абсолютно безопасным для граждан.

"Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию 1 июля", - решил Путин и попросил уделить особое внимание вопросам безопасности, а губернаторов - содействовать в организации, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни людей. "Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом", - подчеркнул он.

Президент призвал граждан принять активное участие в общероссийском голосовании: "Поскольку речь идет об Основном Законе - Конституции, которая лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей сегодня и будет определять основные правовые гарантии, основные юридические гарантии в области социальных отношений, в области трудовых отношений, будет определять наши принципы взаимодействия с нашими международными партнерами". "Не случайно Конституцию называют Основным Законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане России примут в определении параметров Основного Закона, в голосовании по поправкам в Конституцию самое активное участие", - заключил он.