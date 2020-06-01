Забота о детях - безусловный приоритет государства, его необходимо закрепить в Конституции. Об этом заявил президент на видеоконференции с семьями, удостоенными орденов "Родительская слава". В онлайн-встрече также приняла участие Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она, в частности, выступила за реформу системы органов опеки в России.

Владимир Путин поздравил всех с Международным днем защиты детей. Одна из добрых традиций праздника - церемония вручения орденов "Родительская слава". "Обещаю вам, эта церемония обязательно состоится в торжественной обстановке и в присутствии всех членов ваших дружных семей", - заверил глава государства. "Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны, будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых", - добавил он.

Рождение и воспитание ребенка - огромная радость и большая ответственность, особенно когда в доме семь и больше детей, продолжил Путин. Миссия материнства и отцовства - одна из самых благородных, приносит настоящее счастье. "Родительство - это вклад самой высокой, абсолютно чистейшей пробы в сбережение традиционных устоев России, нравственных начал", - считает президент. Большая, дружная семья - надежная опора и для человека, и для общества, и для государства. "Это то, что помогает достигать поставленных целей, преодолевать любые трудности и испытания", - подчеркнул Путин.

И не случайно при обсуждении поправок к Конституции защита и поддержка семьи были в числе наиболее частых предложений граждан. Необходимо закрепить в Основном Законе заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства, сказал президент. Эта поправка к Конституции важна не только сегодня, но и на десятилетия вперед. Путин обратился и к молодежи, сказав, что успех в жизни определяют трудолюбие, целеустремленность, доброта и человечность.

"Как и в других странах, эпидемия, вынужденные, обоснованные врачами, специалистами ограничения отразились на российской экономике, на работе наших предприятий, а значит, и на благополучии граждан. Это было неизбежно", - также сказал он. И, реализуя меры поддержки, власти приняли принципиальное решение - прежде всего помогать людям напрямую и в первую очередь поддержать семьи с детьми.

Президент поздравил Анну Кузнецову с рождением седьмого ребенка. Малыш появился на свет 28 мая. "Как вам удается сохранять такую форму?" - удивился Путин. "Меня поддерживают дети - дают силы", - ответила она. Кузнецова сообщила, что в прошлом году рассмотрено около 90 тысяч обращений граждан. Больше чем в два раза увеличилось количество положительных решений. Взрывной рост обращений по вопросам охраны здоровья детей - 88 процентов, а снижение произошло лишь по вопросу обеспечения жильем.

При этом на 23 процента увеличилось число жалоб на работу органов опеки. И проверки подтвердили: есть системные сбои. Не нужно ограничиваться точечными и фрагментарными мерами, считает Кузнецова: "Предлагаем реформирование системы органов опеки и попечительства". Также она предложила оказывать меры поддержки семьям с детьми по месту фактического пребывания, а не постоянной регистрации.

Один из многодетных родителей удивился, что жалоб на проблемы с жильем стало меньше. Президент объяснил: "Конечно, жилищная проблема в стране далеко не решена и очень острая для многодетных семей... Но это же усредненный показатель, и мы это прекрасно понимаем". "Все наши усилия в значительной степени будут направлены на решение жилищной проблемы в целом", - заверил он.

Реализуя меры поддержки, власти приняли принципиальное решение - прежде всего помогать семьям с детьми

Другой участник предложил ввести награду для соседей многодетных семей. "Мы кричим, плачем, стучим, прыгаем, скачем: для нас-то это радость, а им грустно от этого, не знаю, как их утешить, помочь", - с улыбкой заметил он. При Петре I была учреждена женская награда, символом которой были слова "За любовь и верность", вспомнил Путин. "Если развивать мысль, нужна награда не только соседям, но и вашим друзьям, всем людям, которые рядом. За терпение, внимание и поддержку", - сказал он. Морально поддержать тех, кто оказывает вам поддержку, можно, "не такое уж шутейное предложение", посчитал президент и добавил: "Надо об этом подумать". Кроме того, он пообещал, что исследование семьи войдет в перечень тем для получения грантов - об этом просил один из многодетных отцов.