Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений

Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи. Такое поручение дал президент. Доклад Минздрав подготовит к 20 июня.
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Также глава государства указал сохранить резерв специализированного коечного фонда для лечения людей с COVID-19 на случай возобновления роста заболеваемости.
Кроме того, до 10 июня кабмин должен подготовить предложения по развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы.
Правительству и главам Крыма, Краснодарского, Ставропольского края, Московской и Тульской области поручено создать условия для полноценного функционирования федеральных учреждений, на базах которых идет подготовка спортивных сборных.