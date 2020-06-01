Путин распорядился возобновить плановую работу медучреждений

Федеральные и региональные медицинские организации возобновят плановую работу по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи. Такое поручение дал президент. Доклад Минздрав подготовит к 20 июня.

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