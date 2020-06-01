Работающим пенсионерам продлили электронные больничные

Они на протяжении последних месяцев автоматически выписываются гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удаленную работу и не находящимся в отпуске.
Как и ранее, никаких дополнительных сведений людям самостоятельно предоставлять не требуется.
Больничный выдается на основании данных, которые работодатели направляют в Фонд социального страхования. Фонд же оплачивает листок нетрудоспособности напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.