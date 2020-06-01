Мне не очень хотелось писать "снова про ковид", т.к. я не врач, не эпидемиолог, словом, мое экспертное мнение - "темна вода во облацех".

Тем не менее примерно такое же мнение у несметного числа людей. Так, согласно опросам, даже сейчас, когда пандемия не то "на плато", не то уже "съезжает с плато", до 20% жителей России считает, что ее и не было. "Это все ПРИДУМАЛИ (!!!) те, кому выгодно". Правда, кто и как это "затеял", обычно не объясняют. Между тем как раз ничего уникального в данной инфодемии нет: механизм распространения мировых мод на одежду, идеи, знаковые фигуры и т.д. примерно одинаков. Еще легче распространяется и "мода на Страх". Нет тут никакого "заговора": просто эффект толпы, в том числе толпы СМИ. А вот ПОЧЕМУ в одном случае критическая масса толпы собирается и начинается "цепная реакция", когда в воронку моды так или иначе втягиваются все, а в другом случае, несмотря на отчаянные усилия пиарщиков-рекламщиков, "раскрутить" данную песню, партию, одежду или открытие не удается - это и правда тайна. Универсальной формулы Публичной Моды не знает никто…

Механизм распространения мировых мод на одежду, идеи, знаковые фигуры и т.д. примерно одинаков

Но наличие огромной инфодемии никак не означает, что у нее нет вполне реальной причины (отнюдь не "повода"!). Конечно, каждая смерть от ковида имеет сейчас гораздо бОльшую "пиар-капитализацию", чем смерть от любой иной причины - но ведь смерти-то от коронавируса при этом вполне реальны! В одних США умерло больше 100 000 чел., всего в Мире - более 350 000 чел.! Слов нет, бывали эпидемии куда страшнее (не только "испанка" или чума, но и гонконгский грипп-1968, скажем), но данная пандемия, увы, еще не кончилась, да и усилия на сей раз предприняты все-таки беспрецедентные, а если бы не они… Кстати, начнем считать. Сейчас можно цифрой определить "порядок цен человеческой жизни": разделить общие потери мирового ВВП (оценка) от карантина на число жертв болезни и проделать такую же операцию по разным странам. Думаю, кое-где (например, в России, где около 5000 умерших) вычисленная таким образом "стоимость 1 жизни" будет измеряться многими миллионами долларов, которых подавляющее большинство этих людей, понятно, никогда в жизни не видели. Но все зависит от методики подсчета. Например, если делить убытки на число потенциально спасенных жизней - а их в сотни, тысячи (? Как это вообще оценить?) раз больше, то соответственно и "эффективность вложения" в карантины будет совсем иной… А если "жертвами эпидемии" считать и тех, кто умер от совсем иных болезней - просто не смог вовремя получить помощь?

Впрочем, многим калькуляция человеческих жизней, наверное, кажется оскорбительной - поэтому не будем углубляться в данную тему.

В любом случае при разговоре про эпидемию все, понятно, начинается и кончается цифрами. И любые цифры окружены облаком принципиальных неточностей.

Число заболевших. Но ведь оно определяется прежде всего числом проведенных тестов. Так обстоит дело при любой болезни, но в случае ковида, когда, по мнению врачей, в большинстве (?) случаев вообще никаких симптомов нет - здесь-то уж точно число заболевших есть просто функция тестирования. При этом сами тесты - опять по экспертным оценкам - весьма неточны, да и сама мера точности (неточности) тоже неточна. Кто пишет про 50% точности тестов, кто - про 70%. Ну так сколько же все-таки заболело?

Смертность. Мы все свидетели споров, часто политизированно-агрессивных. Кого считать умершим "от ковида": всех, у кого по тем же тестам выявлено его наличие (американский метод)? Или же из этого надо вычесть тех, у кого и без того смертельные хронические болезни, которые всего лишь обострились под влиянием ковида (российский, немецкий метод)? Кстати, даже если внести эту поправку (т.е. считать умершими ОТ ковида всех, у кого ВЫЯВЛЕН ковид), то смертность - т.е. отношение числа умерших к числу заболевших (выздоровевших) все равно в РФ или Германии будет в разы меньше, чем в США. Почему? В России делают больше тестов? Иная причина? И что, собственно, показывает это деление одной неопределенной величины на другую, столь же неопределенную?

Точных, ясных, общепризнанных ответов ни по одному вопросу нет. Что ж - это медицина

Еще непонятней другие вопросы. Когда реально началась эпидемия - скажем, в России? Масса людей пишет в интернете, что зимой 2019-2020 резко выросло число их знакомых с гриппом (симптомы точно ковида) и пневмонией. Я тоже могу это сказать - про своих знакомых. Да, выборка случайная, но ведь у многих эти случайные выборки… А вот смертельных случаев до апреля-мая 2020 практически не было - опять же по этом выборкам. Почему? При всей внешней схожести это был все же не ковид? Хорошо. А что это было тогда?

Не стану подробно разбирать иные вопросы. Насколько помогают "сакральные маски", нужны ли они на улице (тоже споры специалистов)? Насколько и когда реальна "вторая волна"? Когда возможна вакцина? Почему одни "бессимптомно болеют", а другие - от той же хвори! - умирают? И т. д. - до бесконечности…

Точных, ясных, общепризнанных ответов ни по одному вопросу нет. Что ж - это медицина. Резерфорд говорил, что наука делится на физику и коллекционирование марок… Да, однозначно четких, не знающих "разных толкований" и "особых случаев" законов в медицине почти нет. Мы реально живем в мире Неопределенных Вероятностей. Жизнь ведь не "отложишь" до того момента, когда "твердые и ясные Законы" не только Медицины, но и всей вообще Социальной Жизни будут кем-то (?) открыты, "доказаны", всеми признаны, а сама Жизнь сведется к Оцифрованному Алгоритму. Так что "выживаем на глазок". И может, это как раз Норма Жизни?