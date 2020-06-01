Более 80% новых случаев коронавируса выявлено у людей младше 65 лет

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 2297 новых случаев коронавируса. Всего в городе в настоящее время выявлено 183 088 случаев коронавируса.

Среди вновь выявленных случаев 43,6% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 32,7% - от 46 до 65, 9,8% - от 66 до 79, еще 6,6% - старше 80 лет. Детей - 7,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под медицинское наблюдение.

Напомним, с 27 мая тестирование на антитела к коронавирусной инфекции в столице может любой желающий по предварительной записи. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется. Необходимо просто взять с собой полис ОМС и паспорт и прийти в назначенное время согласно записи. Результаты лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию можно посмотреть онлайн в своей электронной медицинской карте.