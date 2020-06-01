Как Москва выходит из самоизоляции

Первый день лета в столице выдался дождливым, но это не помешало тысячам жителей города выйти наконец на улицы.

Самым долгожданным стало открытие ателье, мастерских и химчисток. "Где-то тут она была... - переводит взгляд с домов на "Яндекс.Навигатор" молодой парень с габаритным чехлом в руках. - Дружище, где тут химчистка, не подскажешь?" Вроде была тут всю жизнь, на Юрловском проезде. Но теперь вместо нее - пункт выдачи интернет-заказов. Период без заказов предприятие, увы, не пережило... "Ну вот, - огорчился "дружище". - Кто теперь рубашки погладит? Жену с сыном на лето к бабушкам отправил".

В поисках бытовых услуг москвичи "прогуливаются" и ближе к центру. На Большой Якиманке, например, пожилая дама с видимым трудом несет пакет, набитый какой-то тканью. Напросился помочь. И тут идут в химчистку! "Тут рядом химчистка хорошая, - рассказала пенсионерка с "приданым". - А я с маленькими внуками живу! Компот, "несквик", варенье, по-моему, уже на каждой скатерти и пододеяльнике".

Вновь открывшиеся ТЦ штурмовали далеко не все. Но в одном из строительных гипермаркетов в Алтуфьево небольшую очередь я все-таки заметил. Люди вполголоса обсуждали насущное: обои, дюбеля, ламинат. Видимо, четыре собственные стены осточертели настолько, что захотелось каких-то перемен. Многие из стоявших в очереди сделали заказ заранее и пришли за "самовывозом", QR-код для проезда на машине сгенерили через mos.ru. Если бы система пропусков уже не работала, народ, мечтающий о ремонте, стоял бы до самого МКАДа.

Пока улицы все еще пустые и это выглядит как элемент стрит-арта. Но ситуация может измениться уже в ближайшие дни, как только закончатся дожди.