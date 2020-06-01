Какие книги стоит прочитать детям летом

Столичные библиотеки запустили программу летнего чтения. В этом году она посвящена любимым писателям планеты. Детям предстоит прочитать за лето несколько книг, а затем написать о каждой из них отзыв в творческий дневник.

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, общегородская акция пройдет уже в третий раз. Все, кто прочтет произведения и запишет свои впечатления, получат подарки. Например, книги и сертификаты в книжные магазины. Итоги, по словам Сергуниной, подведут 20 сентября.

Чтобы стать участником акции, нужно зайти на сайт "Библиогород", где потребуется заполнить электронную заявку, указав в ней количество книг, которые ребенок планирует прочитать за лето. Их должно быть не меньше трех. Следом из списка надо выбрать округ или одну из центральных библиотек.

На том же сайте участники могут воспользоваться списком литературы, подготовленным Центральной городской детской библиотекой имени Гайдара. Он разделен на четыре группы: для дошкольников, младших школьников, читателей среднего школьного возраста и старшеклассников. Например, в списке есть "Медвежонок Паддингтон" Майкла Бонда, "Сказки по телефону" Джанни Родари, "Дети капитана Гранта" Жюля Верна, "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" Даниэля Дефо, "Жизнь Пи" Янна Мартела, "Ведьмак" Анджея Сапковского и другие.