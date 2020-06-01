Летние оздоровительные лагеря в Подмосковье могут открыться с 1 июля

Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции пойдет по оптимистичному сценарию, к 1 июля в Подмосковье могут открыться летние оздоровительные лагеря. Об этом сообщил председатель комитетом Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

"Пока речь идет о 14-дневных сменах, но обсуждение этого вопроса продолжается, так как санитарные врачи уверены, что для полноценного оздоровления необходим 21 день", - сказал депутат.

И область в любом случае скорректирует планы: если до пандемии говорили о том, что в этом году в оздоровительные лагеря попадут более 450 тысяч детей от 7 до 15 лет, то сейчас речь идет о том, чтобы оздоровить только тех, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Это примерно 85 тысяч детей. Отдых им будет организован только на территории Подмосковья.