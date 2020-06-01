МЧС: Сотни домов подтоплены в 21 регионе страны после двухдневных ливней

Как отметили сегодня на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России подтопления на участках, в погребах и домах - это еще полбеды. Примерно в 788 населенных пунктах произошли нарушения энергоснабжения. Без света остались более 70 тысяч домов. Примерно в 120 домах повреждены крыши.
Но наибольшую тревогу у спасателей вызвала ситуация в подмосковном Красногорске. Там до последнего следили за ситуацией на плотине, где существовала реальная угроза перелива дамбы на реке Синичка.
Для повышения более чем на полметра береговой линии гидроузла № 1 в деревне Марьино были положены сотни мешков с песком и подключен насос для откачки воды. В результате 159 частных домов под Красногорском удалось отстоять. Внутри же городской черты самого Красногорска выявили 24 крупных зоны подтоплений.
Но кое-где битву с водой насосы проиграли. Ливни оставили дачников без урожая в Сергиево-Посадском районе. В поселке Лоза залило приусадебные участки и грядки. Также крайне сложная ситуация сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске. Согласно поступившим жалобам, в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха канализационными стоками затопило несколько улиц.
Пока, по предварительным подсчетам подмосковных властей, от паводка пострадали 179 приусадебных участков, 15 дачных домов и два участка дорог. В целом по стране, по данным МЧС России, в 13-ти субъектах остаются подтопленными 372 жилых дома, более 880 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 15 участков автомобильных дорог. От большой земли отрезаны 22 населенных пункта.