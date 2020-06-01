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01.06.2020 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС: Сотни домов подтоплены в 21 регионе страны после двухдневных ливней

Текст: Тимофей Борисов
21 субъект Сибирского, Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов пострадал от стихии на прошедших выходных. Одни из наиболее сильных подтоплений от ливней пришлись на Подмосковье. Тут одномоментно выпало почти полторы месячные нормы осадков. Власти на местах до сих пор подводят итоги сильнейших дождей.

Как отметили сегодня на селекторном совещании в Национальном антикризисном центре МЧС России подтопления на участках, в погребах и домах - это еще полбеды. Примерно в 788 населенных пунктах произошли нарушения энергоснабжения. Без света остались более 70 тысяч домов. Примерно в 120 домах повреждены крыши.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Но наибольшую тревогу у спасателей вызвала ситуация в подмосковном Красногорске. Там до последнего следили за ситуацией на плотине, где существовала реальная угроза перелива дамбы на реке Синичка.

Для повышения более чем на полметра береговой линии гидроузла № 1 в деревне Марьино были положены сотни мешков с песком и подключен насос для откачки воды. В результате 159 частных домов под Красногорском удалось отстоять. Внутри же городской черты самого Красногорска выявили 24 крупных зоны подтоплений.

Но кое-где битву с водой насосы проиграли. Ливни оставили дачников без урожая в Сергиево-Посадском районе. В поселке Лоза залило приусадебные участки и грядки. Также крайне сложная ситуация сложилась в Нахабино, Дедовске и Наро-Фоминске. Согласно поступившим жалобам, в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха канализационными стоками затопило несколько улиц.

Пока, по предварительным подсчетам подмосковных властей, от паводка пострадали 179 приусадебных участков, 15 дачных домов и два участка дорог. В целом по стране, по данным МЧС России, в 13-ти субъектах остаются подтопленными 372 жилых дома, более 880 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 15 участков автомобильных дорог. От большой земли отрезаны 22 населенных пункта.

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