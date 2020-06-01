Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста четырем бывшим полицейским по делу журналиста Голунова.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, решение Басманного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 июня Максима Уметбаева, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Игоря Ляховца оставлено без изменения.

Все четверо - фигуранты резонансного дела о превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова. Кроме того, экс-полицейских обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Бывших оперуполномоченных УВД по ЗАО Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, а также бывшего начальника отдела по борьбе с наркотиками Игоря Ляховеца арестовали в январе 2020 года. Позже Коновалова, который дал признательные показания, перевели под домашний арест.

Потерпевшим по делу признан Иван Голунов, которого оперативники задержали в июне 2019 года по подозрению в торговле наркотическими средствами и при этом, как считает следствие, сами подкинули ему наркотики.