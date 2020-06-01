Под Белгородом ураган сорвал крыши с домов

В Белгородской области ураганный ветер сорвал кровли с трех жилых домов.

ЧП случилось в поселке Северный. Около 15 часов во время ливня порывы ветра до 18 метров в секунду повредили четыре трехэтажных жилых дома, недавно сданного в эксплуатацию.

По адресу: улица Центральная, 2, - отсутствует кровля над одним подъездом. Также частично повреждена кровля домов №№ 1, 3 и 4, - сообщили в региональном МЧС.

От стихии пострадали еще два однотипных дома на той же улице - построенные, но пока не сданные в эксплуатацию.