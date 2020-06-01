Православные храмы в Москве откроют для прихожан 6 июня

Православные храмы для прихожан в Москве откроют 6 июня. На богослужениях нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Как уточняет рабочая группа при Патриархе Кирилле, первыми откроют двери Кафедральный соборный Храм Христа Спасителя и Богоявленский Собор в Елохове. Они начнут пускать прихожан уже со 2 июня.

Напомним, накануне об открытии храмов в Московской области заявил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Правда, прихожанам пока разрешено посещать храмы в небогослужебное время, а на службу можно попасть только если она проходит на улице. Такое богослужение митрополит будет вести, например, 7 июня на Соборной площади в Коломне.