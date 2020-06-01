И гранты, и субсидии работают как банковский кэшбек. Вы расплачиваетесь везде картой, а банк возвращает вам небольшую часть обратно в качестве поощрения. В случае с грантами и субсидиями предпринимателям тоже возвращают часть их затрат. Только в отличие от обычного кэшбека здесь можно вернуть не 1-2%, а гораздо больше.
К примеру, концерн "Международные Аэронавигационные Системы" в этом году получил грант на экспорт в размере 5 млн рублей. "Мы занимаемся разработкой аэронавигационных комплексов. Одну из инновационных систем экспортировали в Беларусь и Сингапур - рассказала "РГ" представитель компании Елена Чернявская. - Узнали, что можем получить грант, собрали документы и подали. С бюрократией не столкнулись, все получилось очень оперативно, и нам возместили часть затрат. Критерии простые - в компании должна быть "белая" зарплата и выплачены налоги за прошлый год в региональный бюджет". По словам Чернявской, теперь компания хочет подать заявку на возмещение части затрат на международные выставки, в которых участвовала в прошлом году.