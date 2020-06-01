Столичные власти продлили прием заявок на субсидии для предпринимателей - он должен был завершиться 1 июня, но документы продолжат принимать до тех пор, пока бизнес будет продолжать нуждаться в этой мере поддержки. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. "Нам продолжает поступать большое количество заявок на субсидии. Чтобы все желающие успели подать документы, мы решили продлить заявочную кампанию по всем востребованным видам субсидий", - напомнила она.

И гранты, и субсидии работают как банковский кэшбек. Вы расплачиваетесь везде картой, а банк возвращает вам небольшую часть обратно в качестве поощрения. В случае с грантами и субсидиями предпринимателям тоже возвращают часть их затрат. Только в отличие от обычного кэшбека здесь можно вернуть не 1-2%, а гораздо больше.

К примеру, концерн "Международные Аэронавигационные Системы" в этом году получил грант на экспорт в размере 5 млн рублей. "Мы занимаемся разработкой аэронавигационных комплексов. Одну из инновационных систем экспортировали в Беларусь и Сингапур - рассказала "РГ" представитель компании Елена Чернявская. - Узнали, что можем получить грант, собрали документы и подали. С бюрократией не столкнулись, все получилось очень оперативно, и нам возместили часть затрат. Критерии простые - в компании должна быть "белая" зарплата и выплачены налоги за прошлый год в региональный бюджет". По словам Чернявской, теперь компания хочет подать заявку на возмещение части затрат на международные выставки, в которых участвовала в прошлом году.