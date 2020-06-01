Рестораны Москвы обяжут ставить столы на расстоянии

Рестораны в Москве могут открыться на следующем этапе ослабления ограничений, но они должны будут соблюдать требования по борьбе с распространением коронавируса. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

В эфире телеканала "Россия 1" он пояснил, что столики в залах ресторанов должны будут располагаться на определенном расстоянии друг от друга с учетом соблюдения социальной дистанции. "Думаю, что наши рестораторы будут готовы к тому, чтобы все эти требования и правила у себя применить", - отметил Немерюк.

Напомним, социальная дистанция составляет 1,5-2 метра - разметка для удобства ее соблюдения нанесена во многих общественных местах, от супермаркетов до кассовых залов на станциях железной дороги. Такое расстояние позволяет минимизировать риски распространения вируса.