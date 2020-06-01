Новости

В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 22:43
Рестораны Москвы обяжут ставить столы на расстоянии 22:02
В Испании впервые не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса 21:47
ВОЗ: Коронавирус не ослабляет свою патогенность, оставаясь вирусом-убийцей 21:38
В Подмосковье нашли тело чемпиона мира по пауэрлифтингу 21:26
КПРФ внесла в Госдуму поправки о поддержке пчеловодства 21:08
Оренбургские власти объяснили, почему изъяли детей из многодетной семьи 21:07
В День защиты детей Радио Romantika запустила "Калейдоскоп добра" 21:02
В Кольском районе Заполярья введен режим ЧС из-за разрушения моста 20:36
Средняя цена нефти Urals в мае составила 31,03 доллара за баррель 20:25
Поставки смартфонов в 1 квартале 2020 года упали на 20% 20:20
Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля 20:10
Власти Москвы надеются, что возвращаться к полной изоляции не придется 19:45
Кадровые перестановки произошли в ЕЭК 19:42
Водохранилища Крыма в мае обмелели на 10 миллионов кубометров 19:34
Самолет Сургут-Тюмень вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси 18:59
На Тверской нанесут временную разметку для прохождения военной техники 18:57
Косачев назвал своевременным решение по дате голосования по Конституции 18:56
ФНС откроет налоговые для приема граждан с 15 июня 18:55
В Тульской области стартовал марафон празднований 500-летия кремля 18:37
Православные храмы в Москве откроют для прихожан 6 июня 18:31
Назначен новый начальник Следственного департамента МВД РФ 18:23
В Москве задержали банду, вымогавшую деньги у таксистов 18:13
СК опубликовал видео с места гибели девочки в Северо-Крымском канале 18:12
Рига и Вильнюс продлили сроки ограничений при пересечении границы 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
Какие детские книги дополнят список летнего чтения
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
2 июня - видеоинтервью с Татьяной Лотоцкой о четвертом больничном для работающих пенсионеров
01.06.2020 22:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рестораны Москвы обяжут ставить столы на расстоянии

Текст: Александр Мелешенко

Рестораны в Москве могут открыться на следующем этапе ослабления ограничений, но они должны будут соблюдать требования по борьбе с распространением коронавируса. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Власти Москвы назвали сроки действия системы пропусков

В эфире телеканала "Россия 1" он пояснил, что столики в залах ресторанов должны будут располагаться на определенном расстоянии друг от друга с учетом соблюдения социальной дистанции. "Думаю, что наши рестораторы будут готовы к тому, чтобы все эти требования и правила у себя применить", - отметил Немерюк.

Напомним, социальная дистанция составляет 1,5-2 метра - разметка для удобства ее соблюдения нанесена во многих общественных местах, от супермаркетов до кассовых залов на станциях железной дороги. Такое расстояние позволяет минимизировать риски распространения вируса.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и Трамп поговорили о коронавирусе, нефти и саммите G7
1 июля объявят выходным в связи с голосованием по Конституции
Минтруд: Выплаты по 10 тыс. рублей перечислены уже на 15 млн детей
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов
Назначен новый начальник Следственного департамента МВД РФ
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии