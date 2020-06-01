Собянин отметил важность голосования по Конституции 1 июля

На решение президента о проведении голосования по изменениям Конституции откликнулся в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он написал: "Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой".

Далее мэр напоминает: ситуация с пандемией коронавируса выявила не только сильные стороны общества и беспримерный героизм врачей, но и проблемы в организации медицины, науки, региональном управлении. И мы понимаем, что это не самое страшное испытание из возможных в нашем беспокойном и нестабильном мире.

В заключение мэр указал: "Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды.Тогда успех всегда будет с нами и нашей страной. Любимой Россией".