Сотрудники "Дивногорья" попросили министра культуры вернуть им руководителя

В самом популярном и доходном в Воронежской области музее-заповеднике "Дивногорье" власти региона сменили директора. Против выступили сотрудники и авторитетные деятели культуры.

Они считают, что развитие уникального музея, где соединены природные, архитектурные, археологические и исторические достопримечательности, может обеспечить только профильный специалист. "РГ" разбиралась в ситуации.

С мая прошлого года музей-заповедник в меловых горах возглавляла замдиректора, начальник отдела музейной деятельности Софья Кондратьева. До этого она проработала здесь более десяти лет. Софью как начальника приняли в "Дивногорье" безоговорочно. Кандидат исторических наук, магистр Манчестерского университета. Она профессионально занималась спелеологией (ключевой объект в Дивах - пещерный комплекс), училась музейному менеджменту. В 2016 году получила премию Центрального федерального округа в области литературы и искусства, а в 2018 году - премию президента для молодых деятелей культуры.

В статусе и. о. директора Софья с нуля организовала капремонт, планировала развернуть открытое фондохранилище. Продвинула заповедник к стратегической цели - включению "Дивногорья" в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прошлым летом здесь провели немало массовых мероприятий, отвоевали создание выставки "Когда камень был железом".

"Мы строили планы по привлечению дополнительного финансирования, в частности на долговечную и "человечную" навигацию, готовили проект создания музейной детской площадки, - отметила Кондратьева, подводя итоги года работы на посту руководителя. - И самое главное, затормозили передачу пещерного комплекса в Больших Дивах (Воронежская епархия хотела оформить его в собственность монастыря. - Ред.). Для "Дивногорья" очень важно сохранить целостность".

Рассказав о планах, Софья сообщила, что вынуждена уйти. Департамент культуры Воронежской области, в чьем подчинении находится музей-заповедник, решил назначить директором специалиста со стороны. Это стало неожиданностью для коллектива, поскольку ранее чиновники не выражали недовольства работой музея. В разговоре с "РГ" Софья Кондратьева подтвердила, что четких претензий к ее работе не высказывалось. Разве что общение с прессой рекомендовали вести с разрешения департамента. "После того, как мне вручили уведомление, - рассказала София, - планировалась встреча в департаменте. Но ее отменили".

Ситуация получила большой резонанс, недоумение по поводу такой кадровой политики высказали известные воронежцы. Заслуженный артист России Камиль Тукаев назвал это огромной ошибкой, пояснив, что Софья - "современный, молодой и продвинутый руководитель", компетентный специалист.

Ученый секретарь областного музея имени И. Крамского Наталья Бакина назвала решение властей "необъяснимым с позиций нормальной логики": "Высокий профессионализм Софьи признан российским музейным сообществом... За свои профессиональные успехи она награждена президентом. А департамент культуры области ее деятельность не поддержал".

Сотрудники музея составили обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой, воронежскому губернатору Александру Гусеву и руководителю регионального департамента культуры Марии Мазур. В нем сказано, что коллектив глубоко возмущен ситуацией с назначением нового директора и просит утвердить в этой должности Кондратьеву. Письмо подписали все сотрудники - от замдиректора до тракториста.

В ответ на запрос "РГ", кто возглавит музей и какие проблемы в его работе стоят особенно остро, департамент культуры ответил: с 28 мая директором "Дивногорья" назначена Елена Клепова. До этого она работала замдиректора историко-культурного центра "Дворцовый комплекс Ольденбургских". "Ее профессиональный опыт будет способствовать дальнейшему успешному развитию музея-заповедника. Замдиректора по научной работе - начальник отдела музейной деятельности Кондратьева продолжит работу в своей должности", - говорится в ответе. Об острых проблемах - ни слова.

Безусловно, никто не ставит под сомнение компетентность назначенного директора. Речь о том, что "Дивногорье" теряет руководителя, который знает в заповеднике каждый камешек, четко видит проблемы и перспективы развития музея. А главное - при Софье Кондратьевой музей был самым популярным и прибыльным в области. Разбрасываться такими специалистами, по меньшей мере, не по-хозяйски. Это и возмутило сотрудников музея, чье мнение, надо бы выслушать. Ведь Софью не только не утвердили в должности директора, но даже не объяснили - почему. По сути, это сигнал к увольнению.

Так его расценила и Софья Кондратьева. Она сообщила "РГ", что не будет продолжать работу в "Дивногорье": такое "молчаливое" расторжение отношений показало, что она как специалист департаменту не требуется. "Я для себя приняла решение. Оно не зависит от личности нового директора. Просто поступок чиновников проявил их отношение к нашему коллективу и его работе, - пояснила Софья. - Заповедник - это 1100 гектаров земли, 650 видов растений, памятники архитектуры и археологии, пещерные комплексы. Все это требует знаний, опыта, глубокого проникновения в тему. Посмотрите, кто такие успешные музейные директора. Никак не известные хозяйственники, которые пришли со стороны. Это люди, которые прошли долгий путь именно в своих музеях... Конечно, я передам все свои наработки Елене Васильевне Клеповой".

Софья также выразила надежду на то, что количество посетителей в ближайшей перспективе не уменьшится, запущенные ранее проекты не будут свернуты, а новое руководство музея-заповедника продолжит выступать за сохранение пещерного комплекса в больших Дивах в ведении государства.

"После того, как "Дивногорье" причислят к объектам всемирного культурного наследия, вложения в него возрастут. Может быть, новое назначение связано с тем, что нужно будет другое управление финансовыми потоками. Но финансы - это еще не все, - подчеркнула Кондратьева. - Уровень музея не определяется только хорошим асфальтом и ухоженными тропинками. Музей - это и экскурсионное обслуживание, и интересные проекты... Я безумно люблю "Дивногорье". И буду защищать его по-прежнему. Возможно, без руководящей должности реализовать свое право на свободное выражение мнения будет даже проще".

А коллектив "Дивногрья" все еще не теряет надежду и ждет ответа от министра культуры России.

Прямая речь

Михаил Пиотровский, президент Союза Музеев России, директор Государственного Эрмитажа:

- Во-первых, "Дивногорье" - совершенно потрясающий, прекрасно работающий музей-заповедник, который соединяет историческое, культурное наследие и уникальный природный ландшафт. Он был создан и его работа налажена в тяжелейших условиях. Вклад Софьи Кондратьевой в создание и развитие всей структуры музея-заповедника очень значительный. И этот вклад был оценен - президент присудил ей премию молодых ученых в сфере музейного дела. Совет по культуре при президенте, обсуждая ее кандидатуру, был единодушен. Она молодой ученый, прекрасно знает музейное дело, энергично работающая. Словом, премия ей была большой радостью для отечественного музейного мира, мира культуры. Когда ее назначили исполняющей обя- занности директора "Дивногорья", предыдущий директор была очень довольна. Говорила, что отдает музей-заповедник в хорошие руки.

Дальше возник конфликт с церковью. Конфликт очень непростой. Союз Музеев консультировал "Дивногорье" по юридическим вопросам. Дело в том, что сооружения внутри пещер никогда никому не были даны во владение. На мой взгляд, компромисс может быть достигнут. По крайней мере, для него существуют все условия. В церкви совершаются службы. В музей-заповедник приезжают посетители. Кондратьева как и.о. директора музея-заповедника - удачная кандидатура для того, чтобы найти взаимоприемлемое решение проблемы.

К сожалению, было принято решение об увольнении. Кондратьеву просто вызвали в отдел кадров и сообщили, что она перестает исполнять обязанности директора. Так вахтеров даже не увольняют. А тут речь о человеке, вклад которого признан и президентом, и музейной общественностью России. Кроме того, "Дивногорье" - это только часть сюжета. В Воронежской области есть также археологический заповедник мирового значения - Костёнки. Там идут раскопки. Не так давно там был уволен директор. Прокуратура решила, что раскопки в одном и том же месте производить нельзя. Это финансовое нарушение. Но археологи снимают один слой, потом - другой слой, третий слой. На том же месте. Необязательно это происходит в один сезон. Археологическая общественность возмущалась. Все официальные письма, в том числе Союза музеев России, остались без ответа. Сейчас ситуация похожая. Вместо ответа на письма Союза Музеев России о поддержке региональных музеев руководство Воронежской области, наоборот, провоцирует конфликтную ситуацию там, где ее вообще не должно было бы быть. Там, где есть все основания для нормального развития образцового решения проблем, мы получаем образцово неправильное решение проблем, которое, мягко говоря, огорчают музейную общественность.

Подготовила Жанна Васильева