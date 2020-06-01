Ушедший май побил три погодных рекорда

Завершившийся последний месяц весны побил три погодных рекорда по осадкам. Так, 31 мая на опорной станции ВДНХ выпало более половины месячной нормы осадков - 34 мм. До этого рекорд принадлежал 31 мая 1977-го года, когда выпало 22,5 мм. Напомним, месячной нормой для мая считается 51 мм.

При этом в целом за последний месяц весны на ВДНХ выпало 159,9 мм осадков. И это количество побило предыдущий рекорд, поставленный в 1933-м году - 131,7 мм.

В целом три весенних месяца установили еще один рекорд: за сезон 2020-го года выпало 240,4 мм осадков. Предыдущее достижение было зафиксировано весной 2013-го года, когда количество осадков составило 233 мм.