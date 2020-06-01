В Москве началось смягчение режима самоизоляции

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с сегодняшнего дня в столице началось смягчение режима самоизоляции.
Горожанам с первого июня разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. До 09.00 это можно делать без ограничений и согласований. С 09.00 по 21.00 жители города могут выходить на прогулку по графику, его можно увидеть на портале mos.ru и на "Яндекс. Картах". Достаточно вбить свой адрес прописки или арендованной квартиры.
С собой советуют возить фото документов: паспорта с пропиской или договора аренды. Во время прогулок и занятий спортом пока нельзя использовать уличный инвентарь, но допустимо брать все с собой. В том числе велосипеды и самокаты. В таком случае для прогулок не понадобится пропуск.
Ранее заммэра Анастасия Ракова отмечала, что в таком непривычном режиме город будет жить временно, до 14 июня.
В Москве усилен масочный режим
Ранее маски и перчатки требовалось носить в общественных местах: в транспорте, на работе, в магазинах. А с этого дня маску или респиратор обязательно надевать при любом выходе на улицу. Это необходимо, чтобы обеспечить санитарную безопасность во время прогулок. Перчатки носить на улице необязательно.
Штраф за нарушение масочного режима составляет 5 тысяч рублей, если оно зафиксировано в транспорте, и 4 тысячи рублей, если режим нарушен в помещении или на улице.
В Москве открылись парки
Выходить на прогулки и пробежки в парки можно до 9.00 без графиков и согласований, а с 9 до 21.00 - по установленным для каждого дома датам: из можно посмотреть на mos.ru и "Яндекс. Картах".
В парках обязательно находиться в масках или респираторах. За соблюдением режима будут выборочно следить полицейские. Кроме того, пока нельзя будет воспользоваться скамейками и другой парковой инфраструктурой. Гуляющие обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, в помощь им на дорожки нанесена разметка.
Напомним, что парки в Москве из-за пандемии коронавируса закрылись 28 марта. Такое в современной истории города произошло впервые.
В Москве открылись непродовольственные магазины
Это автоматически означает открытие многих ТЦ и гипермаркетов, где ранее работали только продуктовые отделы и салоны связи. Кроме того, с 1 июня в городе заработают химчистки, ателье, мастерские - сфера услуг, где нет длительного взаимодействия с клиентом.
В то же время пока остаются закрытыми парикмахерские, кафе и рестораны.