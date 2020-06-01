В Москве началось смягчение режима самоизоляции

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с сегодняшнего дня в столице началось смягчение режима самоизоляции.

Горожанам с первого июня разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. До 09.00 это можно делать без ограничений и согласований. С 09.00 по 21.00 жители города могут выходить на прогулку по графику, его можно увидеть на портале mos.ru и на "Яндекс. Картах". Достаточно вбить свой адрес прописки или арендованной квартиры.

С собой советуют возить фото документов: паспорта с пропиской или договора аренды. Во время прогулок и занятий спортом пока нельзя использовать уличный инвентарь, но допустимо брать все с собой. В том числе велосипеды и самокаты. В таком случае для прогулок не понадобится пропуск.

Ранее заммэра Анастасия Ракова отмечала, что в таком непривычном режиме город будет жить временно, до 14 июня.