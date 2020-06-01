В Москве открылись парки

Московские парки, подведомственные департаменту культуры, и особо охраняемые природные территории с понедельника снова открылись для посетителей.

Выходить на прогулки и пробежки в парки можно до 9.00 без графиков и согласований, а с 9 до 21.00 - по установленным для каждого дома датам: из можно посмотреть на mos.ru и "Яндекс. Картах".

В парках обязательно находиться в масках или респираторах. За соблюдением режима будут выборочно следить полицейские. Кроме того, пока нельзя будет воспользоваться скамейками и другой парковой инфраструктурой. Гуляющие обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, в помощь им на дорожки нанесена разметка.

Напомним, что парки в Москве из-за пандемии коронавируса закрылись 28 марта. Такое в современной истории города произошло впервые.