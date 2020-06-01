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01.06.2020 08:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве сократилось число возгораний сухой травы

Текст: Ирина Огилько
В этом году на территории Москвы сократилось число возгораний сухой травы. Об это сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С начала года отмечается снижение количества возгораний сухой травы на 40%. Всего зарегистрировано 266 возгораний сухой травы, а за аналогичный период прошлого года было 458 таких случаев. При этом 80% из них приходятся в ТиНАО", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, в преддверии летнего сезона был принят комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров.

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"В марте и апреле проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее общая протяженностью составила около 1,5 тысячи километров при ширине 25 метров, организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора, - рассказал заместитель мэра. - Устроены подъездные пути к водоемам для забора воды автомобильной и авиационной техникой, а также оборудованы вертолетные площадки".

Он отметил, что для защиты территории и населения от пожаров в ТиНАО работают 11 пожарных частей общей численностью свыше 250 человек и более 70 единиц пожарно-спасательной техники. С 1 мая расчеты быстрого реагирования Пожарно-спасательного центра Москвы ежедневно проводят патрулирование территории и лесопарковых зон округа.

В ТиНАО подготовлены 250 пожарных водоемов с обустройством пожарных пирсов и подъездов к ним, из них 141 имеет водозаборные устройства. Дополнительно для тушения пожаров в округе созданы отряды поливомоечной техники в составе 52 сотрудников и 26 автомобилей, подготовленных для тушения пожаров.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Кроме того, сообщил глава Комплекса городского хозяйства, экипажи Московского авиационного центра приступили к патрулированию территорий с воздуха. Они совершают облеты ежедневно и при обнаружении очагов возгорания немедленно передают информацию на пульт оперативных служб.

"Вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет в случае необходимости незамедлительно приступить к тушению пожара, - сообщил Петр Бирюков. - Экипажи с конца апреля уже провели 52 воздушных разведки, в ходе которых было обнаружено 3 очага возгорания в ТиНАО. Пожарные службы оперативно их ликвидировали, помощь авиации для их тушения не потребовалась".

Заместитель мэра сообщил, что основной причиной возникновения природных пожаров является несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности. Поэтому особое внимание уделяется проведению разъяснительной работы с населением.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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